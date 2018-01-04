Final

Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Arion

Malatya Haber -

“Örnek Bir Merkez Olacak”

“Örnek Bir Merkez Olacak”
  • 04.01.2018
  • 0

Battalgazi Belediyesi tarafından şehrin sosyal hayatına büyük katkı sunacak olan Sosyal Yaşam Merkezi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, Sosyal Yaşam Merkezi’ni Temmuz ayı içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi’ndeki Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Malatya’ya önemli bir merkez daha kazandıracaklarını belirten Başkan Gürkan, “Bildiğiniz gibi Battalgazi Belediyesi işlerini çabuk, kaliteli ve nitelikli yapan ve kaliteli ve nitelikli malzeme kullanan bir belediye ünvanı içinde işlerini yapıyor. Şu anda önünde bulunduğumuz Sosyal Yaşam ve Spor Merkezi de son süratle hedeflenen takvime göre ilerliyor. Neticede bölgede bulunan en büyük Sosyal Yaşam Merkezi olacak. İçinde yüzme havuzlarından, fitness salonlarına, sauna, hamam, iş atölyelerinden, ofislerden tutun kafetarya türü sosyal donatı alanlarının olduğu, ayna zamanda etrafında açık spor faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez olacak. Yapılıp bitirildiği takdirde bir çok bölgede bulunan Sosyal Yaşam ve Spor Merkezleri’nden daha büyük olacak. İnşallah yapısı ve görüntüsü itibariyle güzel bir görünüm haline geliyor. İnşallah buranın da aynı hizmet binamız gibi örnek olabilecek bir Sosyal Yaşam Merkezi olacağına inanıyorum. Hedefimiz burayı Temmuz ayında bitirmektir” dedi.

Bülten- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."