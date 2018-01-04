“Örnek Bir Merkez Olacak”

Battalgazi Belediyesi tarafından şehrin sosyal hayatına büyük katkı sunacak olan Sosyal Yaşam Merkezi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, Sosyal Yaşam Merkezi’ni Temmuz ayı içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi’ndeki Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Malatya’ya önemli bir merkez daha kazandıracaklarını belirten Başkan Gürkan, “Bildiğiniz gibi Battalgazi Belediyesi işlerini çabuk, kaliteli ve nitelikli yapan ve kaliteli ve nitelikli malzeme kullanan bir belediye ünvanı içinde işlerini yapıyor. Şu anda önünde bulunduğumuz Sosyal Yaşam ve Spor Merkezi de son süratle hedeflenen takvime göre ilerliyor. Neticede bölgede bulunan en büyük Sosyal Yaşam Merkezi olacak. İçinde yüzme havuzlarından, fitness salonlarına, sauna, hamam, iş atölyelerinden, ofislerden tutun kafetarya türü sosyal donatı alanlarının olduğu, ayna zamanda etrafında açık spor faaliyetlerinin yapıldığı bir merkez olacak. Yapılıp bitirildiği takdirde bir çok bölgede bulunan Sosyal Yaşam ve Spor Merkezleri’nden daha büyük olacak. İnşallah yapısı ve görüntüsü itibariyle güzel bir görünüm haline geliyor. İnşallah buranın da aynı hizmet binamız gibi örnek olabilecek bir Sosyal Yaşam Merkezi olacağına inanıyorum. Hedefimiz burayı Temmuz ayında bitirmektir” dedi.

Bülten- malatyahaber.com