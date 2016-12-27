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Malatya Haber -

Ortaokul Kızlar Basketbol Maçları Tamamlandı.

Ortaokul Kızlar Basketbol Maçları Tamamlandı.
  • 27.12.2016
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Malatya’da Ortaokullar Arası Kızlar Basketbol müsabakaları tamamlandı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan Ortaokullar Arası Kızlar Basketbol müsabakaları yapıldı.

Tecde Spor Salonu’nda 20-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Müdürleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar ise şöyle;

  1. Özel Malatya Doğa Ortaokulu
  2. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
  3. Merdivenler Ortaokulu
  4. Sümer Ortaokulu.

Yeni Malatya Gazetesi

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