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Malatya Haber -

Otizmli Çocuklara Atlı Terapi

Otizmli Çocuklara Atlı Terapi
  • 07.04.2018
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Malatya‘da otizmli çocuklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde at bindi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, “Otizm Farkındalık Haftası” kapsamında otizmli çocuklar Sultansuyu Hipoterapi Merkezi’nde at bindi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Malatya Valisi Ali Kaban, otizmli ve down sendromluların yüzme, folklor gibi etkinliklerle hayatın içine daha çok dahil edildiğini belirtti.

Otizm ve down sendromlu olanların daha fazla hayatın içinde yer almalarını sağlayacaklarını aktaran Vali Kaban, Sultansuyu Hipoterapi Merkezi’nde verilen hizmetin sosyal açıdan önemli olduğunu anlattı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş ise, otizm doğuştan gelen, genetik altyapıya dayanan bir gelişim bozukluğu olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından hipoterapi alanında çocuklar atlara bindirildi.

AA

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