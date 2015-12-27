Oto Bulundu, Sürücü Kayıp

Cumhuriyet Lisesi önünde yayaya çarpıp kaçan ve polisler tarafından durdurulmak istenince, polis aracına da çarpan oto terkedilmiş olarak bulunurken, sürücüsü kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Lisesi önünde 16 yaşındaki M.A.D., yolun karşısına geçmek isterken 52 plakalı bir otonun çarpması sonucu yaralandı. Oto, kazadan sonra durmayarak kaçarken, plakası anons edilen oto bir ekip tarafından Çöloğlu Sokaktan Akbay Caddesine girdiği sırada görüldü ve dur ikazında bulunuldu. Oto sağa yanaşırken, polis otosu da engellemek için önüne çektiği sırada, oto yine hareket etti ve bu kez polis otosuna hasar vererek kaçtı. Polis ekiplerinin araştırması sonucu oto bir süre sonra Başharıktaki Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde terkedilmiş olarak bulundu.

Polis yaptığı araştırmada, otonun 19 yaşındaki G.K. tarafından kullanıldığını belirledi ve bu şahsı aramaya başladı.