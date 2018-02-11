Oto Motosikletle Çarpıştı.. 2 Yaralı
Malatya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sancaktar Mahallesi Sancaktar Mezarlığı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 06 BT 3440 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 02 LE 469 plakalı motosiklet Sancaktar Mezarlığı girişinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. ile motosiklette bulunan O.H. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
iha
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Malatya’nın en büyük sorunlu kavşaklarından biri buna bi çözüm bulunması lazım çok tehlikeli o bölge