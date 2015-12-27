Otobüs Hatlarında Düzenleme



Mevsimsel etkenler ve özellikle okulların tatile girmesiyle birlikte belediye otobüslerinde yolcu yoğunluğunun düşüş göstermesi nedeniyle, Malatya Belediyesi MOTAŞ tarafından otobüs sefer sayısı ve hareket saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.



Malatya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediye iştiraklerinden MOTAŞ tarafından işletmesi yapılan otobüslerin sefer sayısı ve hareket saatlerinin yeniden belirlendiği kaydedildi. Açıklamada şunlara yer verildi:



“Yaz döneminin başlaması ve okulların tatile girmesi ile birlikte yolcu yoğunluğunda büyük oranda azalmalar meydana gelmiştir. Bu durum, Akıllı kart yönetim sistemimizde de görülmekte olup, sistemden elde edilen veriler incelendikten sonra araçların çalışma saatleri ve sefer sayılarında yeni düzenlemelere gidildi.



Yeni düzenlemede, hiçbir şekilde mağduriyet oluşmaması için çalışmalar titizlikle yürütülmüş olup, hatlardaki yolcu yoğunlukları anlık olarak takip edilecek ve gerektiğinde güzergâhlara ek araçlar verilecektir. Hareket saatlerinin düzenlenmesiyle birlikte seferden çekilen araçların ise yıllık bakım ve onarımları yapılacak.



Öte yandan, sefer sayıları ve hareket saatlerinde yapılan düzenlemeler Malatya Belediyesi MOTAŞ şirketinin www.motas.com.tr internet adresinden görülebilir.”



Düzenlemeye gidilen hat ve güzergâhların isimleri şöyle:



1. Devlet Hastanesi – Çöşnük

2. Temelli – Merkez

3. Yeşiltepe – Merkez

4. Çarmuzu – Merkez

5. Hava Lojmanları – Merkez

6. İpek Caddesi – Çilesiz

7. Temelli – Üniversite

8. Melekbaba – Merkez

9. Toki – Merkez

10. Konak – Merkez

11. Şoför Okulu – Merkez

12. Battalgazi Üniversite

13. Üniversite – Merkez

14. Araştırma – Merkez”

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