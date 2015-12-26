Otobüs Kazası: 11 Yaralı

Van’a gitmekte olan yolcu otobüsü İstasyon kavşağına yakın bir yerde yan yattı. Kazada, 1’er yaşında iki bebeğinde bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul ‘dan Van’a gitmekte olan Sıddık Ağır yönetimindeki 34 FA 9234 plakalı otobüs, İstasyon kavşağını Elazığ yönüne doğru biraz geçtikten sonra yol çalışması yapılan bölgede, yol ile kaldırım arasındaki derin bankete düştü ve yan yattı. İçinde çok sayıda yolcu olan otobüste kaza sonrasında 11 kişinin yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

YARALILARIN İSİMLERİ

Kazada yaralanan Nurdeniz Altıparmak(17) Hediye Altıparmak(18) , Yusuf Altıparmak (1), Nuray Yıldız (35) Nuri Yıldız (30) , Zeynep Karakoç (1) , Mehmet Karakoç (8) , Nihat Aygün (40) Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü’ne, Öner Deniz (55), Nezir Akbulut (32) ve Lütfü Demir (32) ise Devlet Hastanesi’nde kaldırılıp tedavi altına alındılar.

‘GÜNEŞ GÖZÜME GELDİ.’

Otobüs sürücüsü Sıddık Ağır, karşısından gelen güneş ışığının gözünü aldığını iddia etti. Bazı yolcular ise şoförün dikkatsiz olduğunu belirterek kendisini uyardıklarını dile getirip şikayetçi oldular. Yol ile kaldırım arasındaki derin boşluk ise eleştirilere yol açtı.

Kazayı yara almadan atlatan yolcular, yola devam etmek için kendilerine firma tarafından tahsis edilecek olan otobüsü yol kenarında beklediler.

FOTOĞRAFLAR : Levent BARIŞ- (GÖRÜŞ GAZETESİ) – İHA