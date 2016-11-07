Otomobil Devrildi, 2 Yaralı Var
Malatya’da takla atarak devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Eskimalatya Karayolu’nun Hanımınçiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 BN 203 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi kendi imkanları ile araçtan çıktılar ve 112 acil servis ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.
Kaza sonrası Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta yakıt kontrolü yaptılar ve aracın güvenlik önlemini aldılar.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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Şehir içi yani MESKUN MAHAL yani İNSANLARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE lerde hız limidi 50 km/s dir.Allah aşkına çevrenize ve kendinize bir bakınız 50km/s hız ile giden kaç kişiyiz.Hata şöförlerde yol kusuru yok denecek kadar azaldı.
O yolda nedense herkes bir hız yapma derdinde. Ama o yolun yol olmadığı da ortada. İnsanlar arabasına çok güveniyor.