Otomobil Devrildi, 2 Yaralı Var

Malatya’da takla atarak devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Eskimalatya Karayolu’nun Hanımınçiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 BN 203 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi kendi imkanları ile araçtan çıktılar ve 112 acil servis ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Kaza sonrası Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta yakıt kontrolü yaptılar ve aracın güvenlik önlemini aldılar.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com