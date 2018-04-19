Otomobil Orduzu Pınarbaşı Göletine Uçtu

Orduzu Pınarbaşı Göleti’ne uçan otomobildeki biri kadın iki kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, otomobil daha sonra itfaiye tarafından göletten çıkarıldı.

Kaza Mişmiş Park yanındaki Orduzu Göleti’nde meydana geldi. Göletin Mişmiş Park tarafından seyretmekte olan Bülent K. yönetimindeki 44 BV 960 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı gölete uçtu.

Gölete uçan otomobilde bulunan sürücü ile yanında bulunan bir bayan kendi imkanları ile göletten çıkarken, olayın ihbarı üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı kurtarma ekibi gönderildi.

İtfaiye ekipleri, gölete uçan otomobili çelik halat ile itfaiye aracına bağlayarak dışarı çıkarttılar.

Sağlık durumları iyi olan otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın, kontrol için olay yerine gelen ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com