Otomobilde Sıkıştı

Anakent civarında otomobilin çarptığı 13 yaeşındaki kız çocuğu öydü. Çevreyolu’nda ise bir minibüse arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birine ilk müdahale sıkıştığı otomobilde yapılırken, daha sonra buradan çıkarılabilen yaralı hastaneye kaldırıldı. Bu arada diğer trafik kazalarında ise 4 kişi yaralandı.

KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ..

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bostanbaşı Kasabası Ana Kent mevkiinde meydana gelen kazada, Ali S. yönetimimdeki 44 DD 703 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Rabia Fındıklı’ya çarptı. Fındıklı, kaldırıldığı Beydağı Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ali S.’nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI..

Çevreyolu Taner Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen kazada, Bünyamin Y. (39) idaresindeki 44 FT 430 plakalı otomobil, seyir halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucunda Tarkan T.’nin kullandığı 44 AY 701 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin Y. ile yanında bulunan Erdal K, yaralandı. Araçta bulunduğu yerde sıkışan Erdal K’ya 112 acil servis ekipleri araç içerisinde müdahale ettikten sonra çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Kazayla ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (Fotoğraftaki kaza)

DİĞER KAZALAR

Malatya Devlet Hastanesi Otoparkı içerisinde, Y.K. yönetimindeki 44 DR 899 plakalı otoyla giderken, 56 yaşındaki G.K. adlı kadının ayağının üzerinden geçerek yaralanmasına yolaçtı.

Cengiz Topel Caddesi Mücelli Sağlık Ocağı civarında F.İ. yönetimdeki oto ile İ.K. yönetimindeki oto 20.30 sıralarında çarpıştı. Kaza sırasında F.İ. yönetimindeki otoda bulunan 16 yaşındaki S.A. adlı genç kız yaralandı.

Özalper Mahallesi Ankara Caddesi 3. Sokakta İ.B. yönetimindeki 44 FP 597 plakalı otoyla giderken, aniden yola çıkan 5 yaşlarındaki M.S.Ö. adlı çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesindeki Hasan Basri Ziyareti civarında 01.35 sıralarında M.Ç. yönetimindeki 44 T 0942 plakalı taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. 39 yaşındaki sürücü Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akçadağ ilçesi Ören Kasabası Hürriyet Mahallesinde de 34 yaşındaki Cemgil Yener yönetimindeki 34 KL 640 plakalı otoyla giderken, mahalle yolundan aniden çıkan 41 yaşındaki Muharrem Buran yönetimindeki 44 KV 258 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada araçlar hasar gördü.