Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
Çevreyolu Hava Lojmanları kavşağı yakınında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Çevreyolu Hava Lojmanları Kavşağı’na yakın mesafede meydana geldi. İddiaya göre; Nursel Timurkaan adlı kadına, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken MAŞTİ istikametine gitmekte olan Eyüp M.yönetimindeki 44 AF 727 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Timurkaan otomobilin ön camına düştü ve ardından yere savruldu.
Kazada ağır yaralanan Timurkaan, ambulans ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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