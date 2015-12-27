Özal Suikastı İddialarına Soruşturma

Özel yetkili savcılık Özal suikastı iddiasına soruşturma

Ahmet Özal’ın Turgut Özal suikastı ile ilgili iddiaları üzerine Özel Yetkili Savcılık soruşturma başlattı..

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Özal’ın “Turgut Özal’a suikast girişimi”yle ilgili iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı.

8. Cumhurbaşkanı Özal’ın oğlu Ahmet Özal, 1988 yılında gerçekleşen suikastın arkasında dönemin MGK Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun bulunduğunu iddia etmişti. İddiaları canlı yayında yalanlayan Orgeneral Yirmibeşoğlu, Ortada yanlış bir anlaşılma var veya yanlış yazılmış. Ben suikastten sonra MGK Genel Sektereri oldum. Böyle bir şey mümkün değil’ demişti.