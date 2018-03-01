Özel Sporculardan 6 Madalya

Özel sporcular, Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası’nda başarılı bir performans ortaya koyarak, 6 altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Halkbank destekleri ile gerçekleşen Özel Sporcular Ekrem Zomp birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası tamamlandı.

Birinci bölge şampiyonasına 81 ilden 96, ikinci bölge şampiyonasına ise 119 sporcu katıldı. Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonada, Malatyalı özel sporcular 6 altın madalya kazandı.

Malatya Sessiz Adımlar Spor Kulübü İdarecisi ve Antrenörü Ali Karaca, Özel Sporcular Ekrem Zomp birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası Malatyalı özel sporcuların başarılı bir performans ortaya koyarak, 6 altın madalya kazandıklarını ifade etti.

Karaca, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Alın teri dökmek ve emeğinin karşılığını almak bizleri çok mutlu ediyor. Amacımız özel çocuklarımızın hayatlarına gerçek anlamda sosyal ve sportif anlamda olumlu şeyler katabilmek ve bunu sürdürebilmek. Bu amaç doğrultusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Özel sporcuların her zaman kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Karaca, “Beş ay önce Malatya Büyükşehir Belediye Yaşam Merkezinin kapılarını özel bireylere Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Özel sporcularımız özel sporcular yüzme şampiyonasında 6 altın madalya kazanarak gurur kaynağımız oldular. Allah, gerçek anlamda alın teri dökenlerden razı olsun. Allah, bütün özel bireylere başarılı ve sağlıklı hayatlar versin” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi