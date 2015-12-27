“Paralı Hizmete Yol Açıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Özelleştirme uygulamaları ve özel hastanelerin teşvik edilmesi sağlık alanında paralı hizmet alınmasına yol açtı” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, beraberinde partinin merkez ilçe Battalgazi Başkanı Abdulvahap Ayzabar, Yeşilyurt İlçe Başkanı Banu Sevil, Battalgazi Belediye Başkan adayı Kurtar Kaya ve parti yöneticileriyle birlikte Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şubesi’ni ziyaret edip, yeni yönetime ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Veli Ağbaba, sağlık çalışanlarının sorunlarına temas edip, sağlıkta uygulanan politikaların sağlık çalışanlarına şiddeti artırdığını söyledi. Sağlık hizmetinden alınan paraları eleştiren Ağbaba, “Özelleştirme uygulamaları ve özel hastanelerin teşvik edilmesi sağlık alanında paralı hizmet alınmasına yol açtı. Hastaya ticari olarak bakılıyor” diyerek, çıkan yasaların da vatandaşın aleyhine olduğunu ileri sürdü.

Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölümüne de temas eden Milletvekili Ağbaba, “Türkiye’de maalesef çocuk ve insan ölümleri ucuz, bundan hükümet sorumludur” ifadelerini kullandı.

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkan adayı Kurtar Kaya da, “Ziyaretlerde bulunup, sorunları dinliyoruz. Çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa onu yapmaya hazırız” dedi.

SES Malatya Şube Başkanı Özdemir Aydın ise sağlık sorunları konusunda daha çok dillendirmeleri gerektiğini söyleyerek, Türkiye’nin demokratikleşmesi noktasında daha etkin çalışma yapmalarını ve hız katmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.