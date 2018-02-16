Park Cinayetine Ceza Yağdı

Sümerpark’taki bir kafede 14 ay önce makineli tabancayla işlenen cinayetle ilgili davada 5 sanıktan 4’üne ağır cezalar verilirken, 1 sanık beraat etti.

Malatya’da kar maskeli 2 kişinin terör örgütlerinin kullanmış olduğu Çek yapımı CZ-25 marka otomatik suikast silahını da kullanarak Sümerpark’taki bir kafede işledikleri cinayete ilişkin 5 sanıklı davada yargılama sona erdi. Mahkeme heyeti 2 sanığa müebbet hapsin yanı sıra ayrıca birine 50 yıl, diğerine 45 yıl daha hapis cezası verdi. Olaya karışan 2 sanık da çeşitli cezalara çarptırılırken, 1 sanık beraat etti.

21 Aralık 2016 gecesi, Sümerpark (Abdullah Gül Parkı) içerisinde faaliyet gösteren ve bu olaydan 1 yıl önce de işletmecisi cinayete kurban giden bir kafede kar maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiği silahlı baskında Ümit Kahraman Tutal (yandaki fotoğrafta) ölmüş, Tayfun Kartal ile 4 kişi daha yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi yargılanıyordu. Cinayetten sonra yakalanan sanıklar sorgusunda, olayda kullandıkları 1’i otomatik olmak üzere 3 tabancayı Konak (Banazı) yolu üzerinde bir bahçeye gömdüklerini itiraf etmişlerdi. Silahlar sanıkların gösterdikleri yerde bulunmuştu. Cinayette kullanılan silahlardan birinin özellikle terör örgütü DHKP/C’nin kanlı eylemlerinden kulanmış olduğu Çek yapımı ve ‘Thomson tipi’ olarak da ifade edilen CZ-25 marka otomatik suikast silah olduğu belirlenmiş ve Malatya’da ilk defa ele geçirilmişti.

ÖLEN KİŞİNİN OLAYLA BAĞLANTISI YOK

Silahlı saldırıda ölen Ümit Kahraman Tutal’ın olayın taraflarıyla bir bağlantısının olmadığı belirlenmişti. Cinayete kurban giden, 3 çocuk babası ve aynı zamanda eşi o dönem 6 aylık hamile olan oto tamir ustası Ümit Kahraman Tutal’ın, kar maskeli saldırganlar Tugay Odabaş ve Mustafa Rutbil’in yaylım ateşi sırasında kurşunların başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

KAR MASKELİ VE 11 SANİYEDE CİNAYET…

İşyerinin güvenlik kamerasının olay sırasındaki kaydına göre; kafeye gelen olayın şüphelilerinin yüzlerini maskeyle kapatarak içeri girişleri ve 11 saniye sonra çıkışları yer alıyor. Şüpheliler çıkış görüntüsünde olayda kullanılan otomatik tabanca net olarak görülüyor.

YARGILAMA SONA ERDİ

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında cinayet dosyasından tutuklu sanıklar Yusuf Koçer, Mustafa Rutbil ve Turgay Odabaş ile başka suçtan tutuklu bulunan davanın diğer sanıkları Berkant Adıgüzel ve Murat Rutbil hazır bulunduruldular.

Duruşmada mağdur tarafın avukatı Muhammed Afşin Arıkan, “Sanıkların cezalandırılmalarını istiyoruz.” diyerek, cinayete karışanların yanında, olayı azmettirme ve öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri öne sürülen sanıkların da cezalandırılmasını talep etti.

Son savunmalarını yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, olayda silahı kullanan Tugay Odabaş, “Bana küfür edildiği için korkutmak için gittim, mala zarar vermek amaçlı gitmiştim. Sefa (hedef şahıslardan biri) elini beline atınca geri kaçmak isterken elim tetiğe değmiştir. Pişmanım” dedi.

Yine olayda silah kullanan Mustafa Rutbil ise “Ben arkadaşımı durdurmak için yanında bulundum. Ben öldürme kastı ile kesinlikle hareket etmedim. Boş alana silahı sıktım. Benim öldürme kastım olsa idi elimdeki silah buna yeterli idi. Öldürme kastım yoktu, pişmanım” dedi.

CİNAYETİ İŞLEYEN 2 SANIĞA CEZA YAĞDI

Mahkeme Başkanı Murat Özcan, mahkeme heyetinin yargılamayı sonlandırdığını belirterek, oy birliği ile alınan kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Rutbil’e, Ümit Kahraman Tutal’ı öldürme suçundan “Müebbet, o sırada kafedeki 5 kişiye yönelik “Öldürmeye Teşebbüs” suçundan 5’er kez 9’ar yıl hapis cezası olmak üzere toplam 45 yıl, “Vahim Nitelikte Ruhsatsız Silah Taşıma” suçundan 5 yıl hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası, “Mala Zarar Verme” suçundan 2 bin 400 TL adli para cezası verdi.

Sanık Tugay Odabaş’a, Ümit Kahraman Tutal’ı öldürme suçundan “Müebbet”, yine 5 kişiye yönelik “Öldürmeye Teşebbüs” suçundan 5’er kez 9’ar yıl hapis cezası olmak üzere toplam 45 yıl, 1 kişiyi yaralama suçundan 4 ay hapis cezası, “Mala Zarar Verme” suçundan 4 ay hapis cezası verildi.

YARDIMDAN 2 SANIĞA DA CEZA

Sanık Yusuf Koçer’e de, adam öldürme suçuna yardımda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 5 ay, 5 kişiye karşı adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardımda bulunmak suçundan 5’er kez 3’er yıl 9’ar ay olmak üzere toplam 18 yıl 7 ay hapis cezası, “Mala Zarar Verme” suçundan bin TL ve “6136 Sayılı Yasaya (Ateşli Silahlar) Muhalefet” suçundan 400 TL adli para cezası verildi.

Sanık Berkant Adıgüzel’e adam öldürme suçuna yardımda bulunduğu gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası, 5 kişiye karşı adam öldürmeye teşebbüs suçuna yardımda bulunmak suçundan 5’er kez 3’er yıl 9’a ay olmak üzere 18 yıl 7 ay hapis cezası, “Mala Zarar Verme” suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

1 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Rutbil’in, cinayete azmettirme ile suçlanmasına karşın hakkında yeteri delil olmadığından beraatına karar verdi.

Mahkeme heyeti, davanın tutuklu sanıkları Mustafa Rutbil, Yusuf Koçer ve Tugay Odabaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir başka suçtan da tutuklu olan Murat Rutbil ve Berkant Adıgüzel’in de tutuklukuları devam ediyor.

OLAYIN NEDENİ 6 AY ÖNCEKİ SİLAHLI SALDIRININ HUSUMETİ

Aralık 2016’daki olay sonrasında Asayiş Şubesi cinayet Bürosu ekiplerince başlatılan çalışmada, önce olayın nedeni ortaya çıkartılmıştı. İddiaya göre; olayın aynı kafede 20 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen silahla yaralama olayının devamı olduğu belirlendi. Buna göre; 20 Haziran 2016 tarihinde aynı kafede meydan gelen silahlı saldırıda 31 yaşındaki Tuncer B. , başına isabet eden kurşunla yaralanmış ve arkadaşları tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve bu şahsı hastaneye götüren otomobilde Cinayet Bürosu ekiplerince yapılan aramada 3 adet tabanca bulunmuştu. Bu olayın Malatya Adliyesi’nde süren davası nedeniyle taraflar arasında yeniden husumet ortaya çıktığı belirlenmişti.

KAFE SAHİBİ DAHA ÖNCE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞTİ..

Cinayetin de işlendiği ve mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan kafenin işletmecisi 31 yaşındaki Zafer Gönültaş 6 Aralık 2015 tarihinde Koyunoğlu Mahallesi’nde öldürülmüştü. Aynı kafede 20 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda ise 31 yaşındaki Tuncer B. yaralanmıştı. Son olarak 21 Aralık 2016 tarihinde ise silahlı saldırıda aynı kafede Ümit Kahraman Tutal ölürken, Tayfun Kartal ise yaralanmıştı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTOĞRAFLAR: Saldırganların maskeli olarak kafeye girişleri, yakalanan sanıkların Adliye’den cezaevine götürülüşleri ve suçta kullanılan silahlardan biri olan otomatik tabanca..