Park Son Aşamaya Geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde yapılan ve geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verilen parkta çalışmalar son aşamaya getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe merkezine yapılan 2 bin 750 m2’lik parkın büyük bir bölümü tamamlanırken, son rötuşlar yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanan park içerisinde; 1100 m2 yeşil alan, 1.700 m2 sert zemin, 230 m2 çocuk oyun alanı, 190 m2 basketbol sahası, 150 m2 fitness alanı, 7 adet piknik masası, 14 adet oturma bankı ile 1 adet çeşme bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yapım çalışmaları başlayan ‘Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın yaklaşık 200 bin lira maliyetinin olduğu bildirildi.

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