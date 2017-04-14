AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Malatya milletvekilleri Mustafa Şahin, Taha Özhan ve Nurettin Yaşar, Pazar günkü referandum öncesi çeşitli ziyaretlerde bulundular ve vatandaşlardan “Evet” oyu istediler.

“PARLAMENTER SİSTEME NOKTA KOYMA ZAMANI..”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, devletin sistemiyle bir problemlerinin olmadığını ancak hükümet sisteminin problemli hale geldiğini ifade ederek, “Parlamenter sistem problem oluşturmaktadır. Parlamenter sisteme nokta koyma zamanı gelmiştir. Parlamenter sisteme nokta koyacağımız gün 16 Nisan’dır” dedi.

Çalık, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandum kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Şelale restoranda Muhtarlar Dernek Başkanları ve yönetimleri ile kahvaltıda bir araya gelen Çalık, İl Kadın Kolları tarafından Şehit Ömer Halisdemir Belediye Konferans Salonunda düzenlenen ‘Kadınlar Soruyor’ programına katıldı. Zafer Mahallesi’nde muhtar evi açılışına katılan Milletvekili Çalık, Nikah Sarayı’nda amatör spor kulüplerinin idarecileri, yöneticiler ve sporcuları ile buluştu.

Muhtarlar Dernek Başkanları ve yönetimleri ile düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Çakır, yeni sistemin ülke için hayırlı olacağını ifade ederek, “Suriye’yi, Irak’ı, Mısır’ı görünce, zayıf hükümet dönemlerine gelecekte ülkemizi bırakmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ‘benim 16 Nisan’a çıkacağım garanti değil’ dedi. ‘Bunu kendimiz için çıkarmıyoruz’ dedi. AK Parti’nin buna ihtiyacı da yok. Almış olduğu oy da belli. Şuan ki yetkilerde mevcut yetkilerden aşağı değil. Neticede bunu ne AK Parti için ne cumhurbaşkanımızın şahsı için ne mevcut hükümet için yapılmış bir iyileştirme değil, bu tamamen gelecekteki Türkiye’nin geçeceği hükümet sistemidir. 16 Nisan’dan bizim güçlü çıkmamız lazım” diye konuştu.

Çalık ise hükümet sisteminin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumun önemli olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Çalık, hizmet yolunda önlerindeki engelleri kaldırmak istediklerini belirterek, “Devletin sistemi olan cumhuriyet sonuna kadar devam edecek. Hükümetin sistemiyle ilgili yaşadığımız problemleri herkes çok iyi biliyor. Bunu darbe dönemlerinde bire bir yaşadınız. Bu dönemlerde yaşanan darbelerin, kaosların, koalisyonların, istikrarsızlıkların ortadan kaldırılması için güçlü bir hükümet sistemine ihtiyacımız var. Güçlü bir yürütmeye, güçlü bir yasamaya ve güçlü bir yargıya ihtiyacımız var. Bunun başında da güçlü bir lidere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

‘Tek adamlık’ söylemlerinde bulunan CHP’nin dönüp geçmişine bakması gerektiğini dile getiren Çalık, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu ‘tek adam rejimi’ diyor. Muhtarlar Dernekleri Başkanları bir tane ama bütün mahallenin sorunlarını mahallelilerle konuşuyor, yönetimiyle konuşuyor ve çözüm üretiyor. Tek bir kişi yönetime başkanlık eder, devletin gereği neyse onu yerine getirir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek adam rejimiyle alakalı kendi siyasi tarihine baksın. Tek adam rejiminin biz değil, onlar ne demek olduğunu çok iyi bilirler. Ama mevzubahis ‘teklik’ ise CHP’ye, adamlık ise aslanlar gibi AK Parti’de adam çok. Yüzlerce, binlerce, on binlerce, milyonlarca adamımım var ama içlerinde birisi var ki adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan.”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Şehit Ömer Halisdemir Belediye Konferans Salonunda, İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Kadınlar Soruyor’ programında kadınlarla bir araya geldi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan AKP Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, 16 Nisan’ın Türkiye, ümmet, ezan ve bayrak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da 16 Nisan’ın Türkiye tarihi için bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Çalık, milletin iradesine darbelerin vurulduğunu kaydederek, “16 Nisan sadece Türkiye için değil, ümmetin umudu haline gelmiş bütün milletler için önemli bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmiş dönemlerine baktığımızda birçok sıkıntıyı yaşadık. 94 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan itibaren ‘demokrasi vazgeçilmezimizdir’ diyerek çıktığımız yolda, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ denmiş ama maalesef bu vasfın kullanılmasına izin vermemişler. Her defasında milletin iradesine darbeler vurulmuş. 28 Şubat’ın yaraları hala yüreklerimizdedir. AK Parti iktidarları döneminde 28 Şubat’ın izlerini silmeye gayret etsek bile o yüreklerde bırakılan izler silinmemiş, yaralar yüreklerde devam ediyor. 28 Şubat darbelerin bittiği tarih olamamış. 2001 krizini hepiniz hatırlasınız. 2001’de bir kriz yaşandı ki cumhurbaşkanı ve başbakanın yaşatmış olduğu çift başlılık krizidir. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, kendisini cumhurbaşkanı seçen Bülent Ecevit’e fırlatmış olduğu anayasa kitapçığı o gün Türkiye’nin 100 milyar dolarının cebinden çıkmasına sebep olmuştur. Sonrasında yaşamış olduğumuz darbeler 17-25, e-muhtıralar ve 15 Temmuz. Kadınlarımız o gün kahramanlık destanı yazdı. Milli iradenin tecelli etmesi için verdiğiniz mücadele, aynen Kurtuluş Savaşı’ndaki Nene Hatunların verdiği mücadeledir. 15 Temmuz kara bir leke olarak tarihe geçecekti, siz o kara lekeyi aydınlık hale getirdiniz” diye konuştu.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile amatör spor kulüplerinin temsilcileri, idarecileri ve sporcular ile Nikah Sarayı’nda bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 16 Nisan’ın Türkiye, gençler ve gelecek nesiller için önemli olduğuna dikkat çekti.

Çakır, gelecekte daha güçlü bir Türkiye adına yeni bir sisteme ülkenin geçmek zorunda olduğunu belirtti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise önlerine çıkan engelleri 16 Nisan’da hep birlikte aşacaklarını kaydetti.

“MİLLET LEHİNE GELİŞMELER..

AKP Malatya Milletvekilleri Taha Özhan ve Nurettin Yaşar ise Kale ilçesini ziyaret etti.

Kale ilçesi ziyareti sırasında söz alan AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Ana teması, yıllardır milli iradeye rağmen süren güçlere karşı verilecek mücadelenin ilk aşamasıdır. 35 yıldır etkisini sürdüren bir darbe anayasasıyla karşı karşıyayız. Milletin yaptığı bir yasa bugüne kadar söz konusu olmadı. Milli irade siyaset üzerinden, kendi doğrudan düşüncesiyle yeni anayasayı, hükümet sistemini oluşturmak fırsat buldu. Devlet içinde gücü elinde tutan kişileri bugüne kadar tanımıyorduk, onları biz seçmedik. Kanun dışı, illegal bir yapıyla karşı karşıyaydık. AK Parti gibi güçlü bir partinin olmasına rağmen bu yapı varlığını sürdürmeye, millete bir şeyler dayatmaya çalışıyorsa, demek ki bu yapı güçlü bir yapı. Bu yapıyı kırmadan, dökmeden bertaraf etmemiz gerekiyor. Bu memleketin sahibi sizlersiniz, bizim kendi memleketimize hakim olmamız lazım. Millet lehine gelişmeler tezahür ediyor. 16 Nisan’da Türkiye kendi kendini yönetecek hale gelecek, demokrasi demek bu demek” sözlerini kaydetti.

16 Nisan’da Kale ilçesinin oy rekoru kırarak, dereceye girmesi gerektiğini söyleyen AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, “Bu seçimle, yapılan tercihle birlikte memleketin önü açılacak. Millet kendi kendini yönetecek. Kale’nin menfaati için, yatırım gelebilmesi için parti saplantıları bir kenara bırakılmalı. Kale ilçesi dereceye girebilsin diye mücadele edilmeli. Bu bir parti, milletvekili, belediye başkanlığı seçimi değil. Bu Türkiye’nin gidiş hattıyla ilgili bir seçim. ‘Hayır’ diyen yakınlarımızı ikna ederek, Kale ilçesinde oylarımızı arttıralım” ifadelerini kullandı.

16 Nisan badiresini bereketli bir şeklide atlatırız. Hepimizin hayrına olacak neticeye ulaşırız. Kale ilçesinin birinci olması hepimizin arzusu diyen ve Türkiye’nin darbe artığı anayasadan bir an evvel kurulması gerektiğinin atını çizen, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı ve AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan, “16 Nisan Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Millet olarak geleceğimizi tayin edebilme adına önümüze çıkan bu fırsatı ‘evet’ diyerek değerlendirmemiz gerekiyor şeklinde konuştu.

“ONLARA GEREKEN YANITI VERECEGİZ..”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ilçe ziyaretleri ve mahalle toplantılarını sürdürüyor. Son olarak Arguvan ve Yazıhan ilçelerine giden Şahin, daha sonrasında Kiltepe, Çarmuzu ve Kaynarca mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen mahalle toplantısındayer alarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Arguvan ilçesi ziyareti sırasında Arguvanlıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şahin, ” Ülkemizde bugüne kadar 10 yılda bir darbeler yapıldı. Hükümetler statükonun önüne çıkınca onları yok etmişlerdi. Bizler böyle dönemler yaşanmasını artık istemiyoruz. Bu bölgede artık terör olmasın, kardeşi kardeşe kırdırmasınlar, buralar Suriye’ye dönmesin diye yasal düzenlemeler yapıyoruz. Bizden önceki dönemlerde vergiler faize gidiyordu. Şimdi ise halkımıza hizmet olarak sunuyoruz. Yerli, milli ve sivil bir anayasayı hazırladık sizin takdirlerinize 16 Nisan’da sunacağız. ‘Evet’ demek konusunda da ‘hayır’ demek konusunda da herkes özgür ancak bizim gönlümüz ‘evet’ten’ yana. Düzenlemelere müdahale edilmesin diye, bir daha darbe dönemleri yaşanmasın diye mutlaka bu yasayı çıkarmalıyız. Sözde sizin, karar da sizin. Bu parti seçimi değil, geleceğimizin şekilleneceği bir seçim. Milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamak, huzur içinde yaşanması için anayasanın değişmesini istiyoruz. Bize oy verenlerin değil, herkesin, herkesimin milletvekili ve hükümetiyiz. Biz bu ülkede bizden önceki dönemlerde yaşanan sıkıntıların yaşanmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arguvan ilçesi ziyaretinin ardından Yazıhan ilçesine geçen Milletvekili Şahin burada, sandığa mutlaka gidilmesi gerektiği vurgusunda bulundu. Vatandaşlık görevi olarak her bireyin oyunu kullanması gerekiyor. Bu geleceğimiz adına, milli irade adına çok önemlidir dedi.

İlçe ziyaretlerinin ardından Kiltepe, Çarmuzu ve Kaynarca mahallesi sakinlerinin bir araya geldiği toplantıya katılan Milletvekili Mustafa Şahin’e Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat eşlik etti.

Mahalle toplantısında söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bizim ‘evet’ seslerimizi Avrupa duysun, bundan sonra hiçbir şey onların istediği gibi olmayacak. 16 Nisan’dan sonra bu ülke’de artık koalisyonlar, darbecilere, vesayetçilere yer olmayacak. Bugüne kadar Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında ki uyumsuzluktan bu millet çok çekti. Bundan sonra bu milletin desteğiyle Başbakan ayrı bir yöne Cumhurbaşkanı ayrı bir yöne bakmayacak. 16 Nisan’da sandığa katılımı en yüksek derecede sağlamamız lazım” şeklinde konuştu.

Ülkenin bugüne kadar birçok entrikayla karşı karşıya kaldığını belirten Şahin, “18 maddelik anayasa maddeleri ile Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan şer odakları bundan sonra hayat bulamayacak. Bu ülke’de artık kimse, salaları kesemeyecek, bayrakları indiremeyecek, hiçbir başörtülümüzün başını kimse açamayacak. Adam gibi adamlar siyaset yaptığı sürece herkes hizaya girecektir. Dağda ki çobanla benim oyum bir değil diyenler, bidon kafalılar diyenler, göbeğini kaşıyanlar gibi cüretkar sözler söyleyenlerin bir daha devreye girmemesi için devletin asli unsurlarının yaşaması için ‘evet’ dememiz lazım. Devletin asli unsurları millettir, milletin seçmiş olduğu Cumhurbaşkanıyla sistemi değiştiriyoruz. Ana muhalefet partisi genel başkanı ve milletvekilleri hiçbir zamana millete benzemek, milletle aynı kulvarda olmak istemediler. ‘Evet’ diyenleri denize dökeceğiz diyecek kadar alçaklar. Satılmış zihninlerinizle kimin intikamını almaya çalışıyorsun. Bizim ecdadımız zamanında ecnebileri denize döktü, sen nasıl olurda aziz milletimizi aynı kefeye koyarsın. Biz ‘evet’ diyene de ‘hayır’ diyene de saygı duyuyoruz. Hepsinin birden milletvekiliyiz, hükümetiyiz. Onlara 16 Nisan’da gereken yanıtı vereceğiz. Onlar sadece koalisyonlarla iktidara gelebiliyorlardı. Şimdi ki korkuları bir daha asla iktidara gelememek. Postal seslerini duyduklarında kaçanlar artık yok, milletimiz gibi dik duran siyasiler var artık. Bir oy büyük bir oyunu bozacak” sözlerini kaydetti.

Şahin, Battalgazi İlçesine bağlı Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli ve Alhanuşağı mahallelerini de ziyaret etti.

“Türkiye’nin kendi yağında kavrulmasını istenmiyor, emperyalist güçlere muhtaç olsun isteniyor” diyen Şahin, “Savunma sanayimiz artık bize yetecek noktada, bugün kendi tanklarımızla, helikopterlerimizle, insansız hava araçlarımızla kimseye muhtaç durumda değiliz. Dost bildiğimiz ecnebi ülkeleri hiçbir zaman bizim dostumuz olmadığını gördük. ‘Evet’ kampanyasını başlattığımız günden itibaren karşımızda bir kitle oluştu. Müttefik olarak bildiğimiz Avrupa devletleri yek vücut olup, 16 Nisan’da ‘evet’ çıkmaması için tehditler oluşturuyorlar. Dış güçlerin emellerine hiçbir zaman cevap vermeyen bir iktidarımız var. Milletimiz fazlasıyla olanların farkında, yüzde 60’ların üzerinde bir oy desteğiyle sandıkta onlara gereken cevabı verecek. 16 Nisan’dan sonra inşallah ülkenin önü açılır, ülkenin ayağında ki prangalar çözülür, milletimizin kararı ülke’de hakim olur. Bundan sonra sözünde kararında millette olacağı günler gelecek. Sandığa gitme oranı referandumun geleceğini belirleyecek en önemli adımdır. katılımı ne kadar yükseltirsek ‘evet’ oyu da bir o kadar artar.” şeklinde konuştu.

ÖZHAN VE YAŞAR’DAN GÜRKAN’A ZİYARET..

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan ile AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ve Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri konuşuldu.

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın milletvekilimizi burada görmekten mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri bizim Malatya’nın temsili noktasında gurur kaynağımız. Kendisinin Dışişleri gibi bir komisyonun başkanı olması Malatya açısından artı bir değerdir. Malatya bu anlamda çok şanslı bir il konumundadır. Bir tarafta bakanımız, bir tarafta genel başkan yardımcımız, bir tarafta komisyon başkanımız ve 5 milletvekilimizin olması bizim işlerimizin Ankara’da kolaylaştırılması, kapıların bizlere açılması ve hizmetlerin Malatya’ya gelmesi noktasında önemlidir. Bu değerlerin kıymetini, takdir etmemiz gerekir diye düşünüyorum” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan’da, referandum sürecine dikkat çekerek, “Kampanyamızın sonuna geldik. İnşallah bu Pazar günü Türkiye için hayati bir konuda karar verecek. Bu kararın geçmişte olduğu gibi İstikrarlı Türkiye yönünde tecelli etmesini ümit ediyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır verilen yoğun emeğin olumlu sonuçlanmasını Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi’nin önemli hizmetleri hayata geçirdiğini belirten TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan, “Battalgazi Belediyemiz, yeni Büyükşehir yasasıyla birlikte Malatya’mızın da büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte yeni bir faza geçti. Merkez İlçe Belediyesi oldu. Bu tür değişimler zor değişimlerdir. Bir anda statü değişir, bir anda muhatap olduğunuz nüfus ve talepler onlarca kat artar. Bu taleplere bir anda cevap vermek ciddi sabır işi, irade, basiret ve yetenek işidir. Çok şükür ki merkezini doğrudan içine alan, aslında Malatya denilince bizim şehir olarak bildiğimiz yeri yöneten Battalgazi Belediyemiz ve bunu yöneten Selahattin Gürkan bey bu radikal değişime rağmen bu talepleri karşılıyor. Kendisinden Allah razı olsun. Kısa sürede hayata geçirilmesi zor olan işleri başardı. Bundan dolayı ayrıca kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi