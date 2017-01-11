Payza’dan Balin’e ‘AKP İl Başkanı Gibi’ Yanıt!.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı’na adaylığı da konuşulan MÜSİAD Başkanı Mehmet Balin’in, AKP’nin iktidara geldiğinden bu yana Malatya’nın ihracatının gelişmediğine ilişkin sözlerine, TSO Meclis Başkanı Sami Payza’dan yanıt geldi.

Payza, Balin’e yanıtında şunları söyledi:

“Mehmet Balin düzenlediği basın toplantısında “AK Parti’nin iktidara geldiği günden bugüne kadar 2002’den bugüne Malatya’nın ihracatının hiç gelişmediğini ifade ediyorum. O dönemde ihracatımız 250-350 milyon dolar arasındayken, 2015 yılının ihracat rakamlarının yine 300 küsür milyon dolar olduğunu görüyoruz” demiştir.

Mehmet Balin maalesef AK Parti döneminde Malatya’nın ihracatta hiçbir gelişim sağlamadığını ifade etmiştir. Oysa AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin kalkınmada büyük bir sıçrama yaptığı gibi Malatya’da da kalkınmada büyük bir sıçrama söz konusudur. Balin’in AK Parti hükümeti döneminde Malatya ihracatını eleştirmesini doğru bulmuyorum. Malatya’da AK Parti’nin hiçbir katkısının olmadığı intibaı yaratmaya çalışması manidardır. Maalesef gerçek Balin’in dediği gibi değil, 2004 yılında 98 milyon dolar olan Malatya ihracatı 14 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her yıl katlanarak ihracat rakamlarımız büyümüştür.

Mehmet Balin ihracat rakamları üzerinden AK Partiyi eleştirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) MALATYA İHRACAT RAKAMLARI 2004 YILINDAN 2016 YILINA ŞÖYLEDİR:

2004- 98 MİLYON 485 BİNDOLAR

2005- 102 MİLYON 481 BİN DOLAR

2006- 135 MİLYON 678 BİN DOLAR

2007- 166 MİLYON 765 BİN DOLAR

2008- 243 MİLYON 090 BİN DOLAR

2009- 214 MİLYON 318 BİN DOLAR

2010- 325 MİLYON 907 BİN DOLAR

2011- 350 MİLYON 221 BİN DOLAR

2012- 356 MİLYOM DOLAR

2013- 400 MİLYON DOLAR

2014- 406 MİLYON 394 BİN DOLAR

2015- 330 MİLYON580 BİN DOLAR

2016- 343 MİLYON DOLAR.

KAYNAK:http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html (TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ)”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi