Perişan Mezarlık!



Malatya merkezinin en eski mezarlıklarından bir olan Kuyuönü (Aşağı Banazı) mezarlığı bakımsızlıktan perişan durumda.



Malatya’nın yakın geçmişinin tapularından biri olan Kuyuönü Mezarlığında, biçilmemesi ve sulanmaması nedeniyle gelişigüzel biten ve sararan otlar, bir çok mezarın üstünü kapatmış durumda.



Ayrıca, mezarlık alanında bulunan iletim direklerinden 3’ü kesilerek mezarlığın ortasına atılarak bırakıldı. Birileri tarafından kesilerek mezarlık ortasına bırakılan iletim direkleri üzerinde iletim hatlarının olması ve aradan 3 hafta geçmesine rağmen kaldırılmaması mezarlık ziyaretçileri ve çevre sakinleri tarafından eleştirilere neden oldu. Vatandaşlar;



“Burada yatanlar bizim büyüklerimiz. Bu kentte yaşamış geçmişimiz. Malatya belediyesi Kuyuönü mezarlığına önem vermediği gibi diğer kuruluşlarda örneğin TELEKOM’da gereken önemi vermiyor. Direkler yaklaşık 3 haftadır yerlerde yatıyor. İletim hatları da üzerinde olduğu halde duruyor. Bakımsızlık ve terk edilmişlik bir tarafa kamu kaynakları da çürüyor” diyerek eleştirilerini sıraladılar.



Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

