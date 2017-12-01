Personele ‘Akıllı Kavşak’ Eğitimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik sıkışıklığının yaşandığı kavşaklardaki sorunların çözümü çerçevesinde 17 kavşakta Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması başlatılması nedeniyle ilgili personele eğitim verildiği bildirildi.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün kontrolünde uygulanan Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, görevli teknik personele yönelik Yeni Nesil Sinyalizasyon Sistemleri ve Temel Trafik Mühendisliği konularında hizmetiçi eğitimler verildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) Tekno Kentte Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili ARGE çalışmaları yürüten ve Türkiye Genelinde Dinamik Kavşak ve Sinyalizasyon Sistemi uygulamaları yapan bilişimciler tarafından eğitimlerin verildiği belirtildi.

4 gün süren eğitimlerde Ulaşım Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünde görevli teknik personele, Sinyal Planı Hazırlama, Kavşak Geometrik Tasarım İlkeleri, Kavşak Geometrik Düzenlemeleri (uygulamalı), Koridor Optimizasyonu (Yeşil Dalga) Hesabı ve Uygulamaları, Trafik Kontrol Merkezi Yazılımı (Metis) Kullanımı ve Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri Uygulama Eğitimi konusunda bilgiler verildiği kaydedildi.

Teorik ve pratik olarak verilen eğitimler sonunda başarılı olan teknik personele, Eğitime Katılım Sertifikası verildi.

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