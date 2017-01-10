PKK/KCK Operasyonunda 4 Gözaltı

Malatya’ya gelen gazeteci ve yemek yazarı Coşkun Aral, Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı ziyaret etti. Aral, Malatya ile ilgili daha önceden de ziyaretlerde bulunduğunu, Malatya’nın tarihi, turistik zenginliğinin yanı sıra yemek...