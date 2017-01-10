PKK/KCK Operasyonunda 4 Gözaltı
Malatya’da terör örgütü PKK / KCK’ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.
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