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Malatya Haber -

PKK/KCK Operasyonunda 4 Gözaltı

PKK/KCK Operasyonunda 4 Gözaltı
  • 10.01.2017
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Malatya’da terör örgütü PKK / KCK’ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.

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