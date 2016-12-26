Polis 34 Şüpheliye İşlem Yaptı

Polis tarafından geçtiğimiz hafta çeşitli olaylara karışan ya da aranan 34 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edidiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 34 kişi 12-18 Aralık 2016 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Battalgazi ilçesi Saray mahallesinde 08.12.2016 tarihinde yankesicilik ve hırsızlık eşyasını satın alma suçundan dolayı B.K isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 6136 S.K.M. suçundan 1 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.D. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

3 Yaralama suçundan ifadesine yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

4 Hırsızlık suçundan ifadesine yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

5 Karşılıksız Yararlanma suçundan ifadesine yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.O. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

6 Zorlama Hapis suçundan 3 günlük cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.D. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

7 Hükümlünün ve Tutuklunun Kaçması suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. D. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

8 5809 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9 Hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 12.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10 Hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 13.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs, 13.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 5809 SKM. Suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 13.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Alkolü Araç Kullanma suçundan 1 ay 20 gün Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs, 13.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Kamu Malına Zarar Verme suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs, 13.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Bakaya Kalıp 7 Gün İçinden Kendiliğinden Gelmemek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs, 13.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç. isimli şahıs, 14.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ç. isimli şahıs, 14.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Ağrı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs, 14.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Askeri Ceza kanuna Muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.G. isimli şahıs, 14.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Bıçak ve Diğer Aletleri Taşıma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 14.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Yağma suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ş. isimli şahıs, 15.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs, 15.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.İ. isimli şahıs, 15.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.P. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Mala Zarar Verme suçundan Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Alkol ve Uyuşturucu madde Etkisi Altında Araç Kullanma suçundan 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.C. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.K. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Eşya Müsaderesi suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Ticaret Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Satmak suçundan 18 gün cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.G. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Yağma suçundan 28 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ç.A. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33 Hırsızlık suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.K. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 Basit yaralama suçundan 1 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs, 16.12.2016 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

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