Polis 37 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde çeşitli olaylara karışan ya da daha önce karıştıkları olaylar nedeniyle aranan 37 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini açıkladı.
Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin şu bilgi verildi:
“1Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel mahallesinde 27.10.2014 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı M.T. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
2Battalgazi ilçesi Yavuz Selim mahallesinde 23.10.2014 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı İ.U.B. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
3Yeşilyurt ilçesi Tecde mahallesinde 28.08.2014 tarihinde inşaattan hırsızlık suçundan dolayı D.B. isimli şahıs, 28.10.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
4Battalgazi ilçesi Kavaklıbağ mahallesinde 27.02.2014 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.D. isimli şahıs, 30.10.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
5Yeşilyurt ilçesi Başharık mahallesinde 28.10.2014 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı E.K. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
6Yeşilyurt ilçesi Başharık mahallesinde 28.10.2014 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı O.P. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
7Yeşilyurt ilçesi Başharık mahallesinde 28.10.2014 tarihinde ikametten hırsızlık suçundan dolayı O.Y. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
8Battalgazi ilçesi Ferhadiye mahallesinde 31.10.2014 tarihinde kapkaç suretiyle hırsızlık suçundan dolayı F.E. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
9Battalgazi ilçesi Ferhadiye mahallesinde 31.10.2014 tarihinde kapkaç suretiyle hırsızlık suçundan dolayı Ö.P. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
10Battalgazi ilçesi Ferhadiye mahallesinde 01.11.2014 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı A.P. isimli şahıs, 01.11.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
11Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 02.11.2014 tarihinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dolayı F.A. isimli şahıs, 02.11.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
12Battalgazi ilçesi Ferhadiye mahallesinde 02.11.2014 tarihinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dolayı A.B. isimli şahıs, 02.11.2014 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
13Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasından dolayı Kırşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
14Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
15Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
16Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.İ. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
17Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
18Zorlama Hapsi suçundan 3 gün hapis cezasından dolayı Darende Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
19Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
20Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.D. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
21Mal Beyanında Bulunmama suçundan mal beyanının alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs, 27.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
22Mala Zarar Verme suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ö. isimli şahıs, 28.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
23Hırsızlık suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs, 28.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
24Hakaret suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.E. isimli şahıs, 28.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
25Askeri Firar suçundan ifadesinin alınmasına yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ş. isimli şahıs, 28.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
26Hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.H.A. isimli şahıs, 29.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
27Basit Yaralama suçundan 9 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs, 29.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
28Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.N.A. isimli şahıs, 30.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
29Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.D. isimli şahıs, 30.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
306136 SKM. suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Büyükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Ö. isimli şahıs, 30.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
31Mala Zarar Verme suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.D. isimli şahıs, 30.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
32Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ç. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
33Basit Yaralama suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
34Hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 27 gün hapis cezasından dolayı Çorlu Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.K. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
35Borçlunun Ödeme Şartının İhlali suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs, 31.10.2014 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
36Mal Beyanında Bulunmama suçundan mal beyanının alınmasına yönelik Karşıyaka Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs, 01.11.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
37Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartını Kullanma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, 02.11.2014 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”