Polis 41 Şüpheli ve Firari Yakaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 haftada çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 41 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Yakalanan şahıslarla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden şu bilgiler verildi:

“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişi 5 ile 11 Şubat tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

1 Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesinde 30.01.2018 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı M.B. isimli şahıs, 06.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2 Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesinde 30.01.2018 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, 06.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3 Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesinde 02.02.2018 tarihinde otodan hırsızlık suçundan dolayı U.B. isimli şahıs, 08.02.2018 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4 Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesinde 02.02.2018 tarihinde otodan hırsızlık suçundan dolayı Ö.B. isimli şahıs, 08.02.2018 tarihinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5 Battalgazi ilçesi Başarık Mahallesinde 07.02.2018 tarihinde açıktan hırsızlık suçundan dolayı A.H. isimli şahıs, 08.02.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6 Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesinde 30.01.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı T.E. isimli şahıs, 07.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7 Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesinde 02.02.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı R.D. isimli şahıs, 08.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

8 Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesinde 26.01.2018 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı K.K. isimli şahıs, 10.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

9 Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesinde 28.01.2018 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı N.A. isimli şahıs, 10.02.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

10 Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesinde 08.01.2018 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı E.T. isimli şahıs, 10.02.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

11 Fuhuşa Teşvik ve Yer Temini suçundan 2 yıl 7 ay 20 gün cezasından doyalı Kahramanmaraş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.F isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12 Görevi yaptırmamak için direnme suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13 Dolandırıcılık suçundan dolayı Bergama Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14 Hakaret suçundan 11 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15 Basit yaralama suçundan 6 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17 Hakaret suçundan 10 ay 20 gün cezasından dolayı Boğazlıyan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Midyat Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.G. isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.G. isimli şahıs 05.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20 Silahla Yağma suçundan 10 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs 06.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21 Kasten Öldürme suçundan 5 yıl cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 06.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Küçükçekmece Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.E. isimli şahıs 06.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23 Başkasına Ait Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.E. isimli şahıs 06.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24 Basit yaralama suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S.U. isimli şahıs 06.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25 Alkollü Araç Kullanma suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 07.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.A. isimli şahıs 07.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.F. isimli şahıs 07.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs 07.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29 Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma suçundan ifadeye yönelik olarak Isparta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 08.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 08.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31 Basit yaralama suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.B. isimli şahıs 08.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 08.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33 Hırsızlık suçundan 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs 08.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 08.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35 İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.İ. isimli şahıs 09.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36 Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 09.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37 Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.H. isimli şahıs 10.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38 Dolandırıcılık suçundan 2 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ç. isimli şahıs 11.02.2018 tarihinde Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39 Sahtecilik suçundan 2 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.K. isimli şahıs 11.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40 Sahtecilik suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.C. isimli şahıs 11.02.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41 Hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 11.02.2018 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com