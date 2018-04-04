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Malatya Haber -

Polis Aranan 30 Kişiyi Yakaladı

Polis Aranan 30 Kişiyi Yakaladı
  • 04.04.2018
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Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verildiği için aranan 30 kişi yakalandı.
26 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında yakalanan kişilerin adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.
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