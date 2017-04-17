Polis Haftası Satranç Turnuvası Yapıldı
Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Malatya’da, Polis Amca Satranç Turnuvası yapıldı.
Satranç Eğitim Merkezi’nde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporcular şöyle oluştu:
Küçükler
1-İlyas Köseoğlu, 2-Ecrin Alkan, 3-Eymen Akbayır
Yıldızlar
1-Efe Şahin, 2-Yusuf Aydemir, 3-Arda Çapraz
Açık kategori
1-Ferman Alkan, 2-Oktay Doğan, 3-Yavuz Selim İmrek.
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