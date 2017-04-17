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Malatya Haber -

Polis Haftası Satranç Turnuvası Yapıldı

Polis Haftası Satranç Turnuvası Yapıldı
  • 17.04.2017
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Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Malatya’da, Polis Amca Satranç Turnuvası yapıldı.

Satranç Eğitim Merkezi’nde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Küçükler

1-İlyas Köseoğlu, 2-Ecrin Alkan, 3-Eymen Akbayır

Yıldızlar

1-Efe Şahin, 2-Yusuf Aydemir, 3-Arda Çapraz

Açık kategori

1-Ferman Alkan, 2-Oktay Doğan, 3-Yavuz Selim İmrek.

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