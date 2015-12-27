Polisler Raftinge Hazırlanıyor
“Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenecek olan Rafting Turnuvası’na polisler iddialı olarak hazırlanıyor.
Darende’de 21 Mayıs’ta yapılacak olan Rafting Turnuvası’na Darende ilçe emniyet müdürlüğü personeli bayanlar grubu ve erkekler grubu olarak iki grup halinde her gün antrenman yaparak turnuvaya iddialı hazırlanıyorlar.
İlçe emniyet müdürü Salih Köken “Halkımızla iç içe olmak birlik ve beraberliğimizi göstermek için her sosyal faaliyette polisler olarak bulunuyoruz. Halkımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermek için turnuvaya katılarak renk katmak istiyoruz. Personelimiz bu konuda iddialı bir şekilde çalışıyorlar” dedi.”
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