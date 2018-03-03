Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Polisten ‘Güven Huzur’ Operasyonu

Polisten ‘Güven Huzur’ Operasyonu
  • 04.03.2018
  • 1

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10” kapsamında genel denetim yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı yapılan uygulamaya 646 polis ile 2 arama köpeği katıldı.

Denetimlerde, 4 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı,138 iş yeri ile 283 araç incelendi, 4 araç sürücüsüne  ise 5 bin 629 lira cezai işlem uygulandı.

AA

Etiketler: / /

Yorumlar
  1. malatyalı dedi ki:
    4 Mart 2018, 20:55

    birde polisler nezaketli olsalar çok daha ha güzel olaçak huzur şehri malatyamız.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."