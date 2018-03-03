Polisten ‘Güven Huzur’ Operasyonu
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10” kapsamında genel denetim yapıldı.
Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı yapılan uygulamaya 646 polis ile 2 arama köpeği katıldı.
Denetimlerde, 4 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı,138 iş yeri ile 283 araç incelendi, 4 araç sürücüsüne ise 5 bin 629 lira cezai işlem uygulandı.
AA
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birde polisler nezaketli olsalar çok daha ha güzel olaçak huzur şehri malatyamız.