Polisten ‘Güven Huzur’ Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10” kapsamında genel denetim yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı yapılan uygulamaya 646 polis ile 2 arama köpeği katıldı.

Denetimlerde, 4 bin 280 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı,138 iş yeri ile 283 araç incelendi, 4 araç sürücüsüne ise 5 bin 629 lira cezai işlem uygulandı.

AA