“Protestoyu Normal Karşılıyorum”
Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Bursaspor’a 4-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmıyor. Başkan Gevrek ise yaptığı açıklamada taraftarın protestosunu normal karşıladığını söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yeni statlarında oynadıkları ilk maçta sahadan yenilgiyle ayrılmalarına çok üzüldüğünü kaydederek, “Yeni stadımızdaki ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılmak isterdik ama olmadı. Tabii bu maçın öncesinde yaşanan bazı hadiselerden dolayı takım maça farklı bir havada çıktı. Keşke teknik ekibimiz kaçarcasına gitmeseydi. Zaman kimin haklı, kimin haksız olduğunu er veya geç ortaya çıkaracaktır. Ben sadece şunu bilir şunu konuşurum, kişinin en büyük cezalandırıcısı vicdanıdır. Bu takım yeni stadındaki ilk maça bu şartlarda çıkmamalıydı. Maça gelecek olursak, özellikle ilk yarıda iyi oynayamadık. Bursaspor’un attığı ilk gol ve ikinci yarıya başlarken tesadüfi gelişen pozisyonda bulduğu gol gardımızı düşürdü. Ancak buna rağmen skoru 4-2 yaptık ve yüzde yüzlük pozisyonlar bulduk. Ben takımımızın kalitesine inanıyorum. İyi bir teknik adam dokunuşuyla daha farklı bir görüntü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” dedi.
“Bu taraftar şampiyon olduğumuzda da bizi alkışladı”
Gevrek, maç içerisinde taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de şunları söyledi:
“Tabii yeni stadınızdaki ilk maç ve taraftar haklı olarak galibiyet bekliyor. Ortaya böyle bir sonuç çıkınca ister istemez bir protesto oldu. Taraftarın protestosunu normal karşılıyorum, iyi niyetli eleştirilere sonuna kadar açığız. Bu taraftar şampiyon olduğumuzda da bizi alkışladı. Bu tür şeyler beni üzmez, beni üzen yüzümüze gülüp de arkamızda iş çeviren kişilerin varlığı. Ne yazık ki içimizde de bazı olumsuzluklara çanak tutanlar var. Onlara şunu söylüyorum, Malatyaspor nasıl 3 yılda 2 şampiyonluk yaşadı ise bu sene de ligi en iyi yerde tamamlayacaktır. Seneye de Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştireceğiz Allah’ın izniyle. Unutulmasın ki henüz ligin 5. haftası ve 4 puanımız var. Söylediğim gibi zaman her şeyin ilacıdır.”
“Herkesin kalitesini kabulleneceği bir teknik adamla anlaşacağız”
Başkan Adil Gevrek, teknik adam konusunu da en kısa zamanda çözeceklerini ifade ederek, “Camiamız rahat olsun. Bize yakışacak, herkesin kalitesini kabulleneceği bir teknik adamla anlaşacağız inşallah. Şuan birkaç isim üzerinde duruyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Karabük maçına yeni hocamızla çıkacağız” diye konuştu.
iha
Başkan istifa diye avaz avaz bağıranlara sormak isterim. Başkanlık için kuyruğa girmiş adaylar var da ben mi göremiyorum acaba. Gakgoş ağzıyla konuşmayın. Kimse kendisine küfrettirmeye hevesli değil, 5-10 TL. para verip maça gideceksin, o güzelim koltukları kıracaksın, sonra da kalkıp şu istifa bu istifa şu hoca gelsin bu hoca gitsin, şu oyuncu oynasın şu oyuncu dan olmaz deyip kendi kendine hocalık taslayacaksın. Bin bir emekle yapılan o güzelim koltukların halini gördük. Aslında bu tip insanları kuru beton da oturtacaksın. Bu lüks koltuklar yumuşak gelir onlara, alışkın değiller çünkü. Maçlara sırf küfretmek, hakaret etmek, kulübe zarar vermek için giden tipler var maalesef.
2016-2017 DE TAKIM PTT 1. LİGDE ŞAMPİYONLUĞA OYNARKEN BOŞ TÜRBÜNLERE OYNADI HALENDE BOŞ TÜRBÜNLERE OYNUYOR BURDAKİ LAF SALATASI TARAFTAR 1986 DEKİ 2001 DEKİ SÜPERLİGİN EN ÇOK SEYİRCİLİ 5. TARAFTARI OLAN SÜPERLİGİ DARMADAĞIN EDEN MALATYASPOR TARAFTARLARININ ELİNE SU DÖKEMEZ.
Malatya’da ruh kalmamış
Futbol kültürü kalmamış
Formalar berbat kimse almak istemiyor pkk bayragının renkleri gibi forma yapmışlar
O 5. Büyük taraftarımız varken bursada konyada antalyada seyirci yoktu.Şimdi malatya apaçi kaynıyorhepsi maçta yazık. Bi an önce eski halimize dönmemiz lazım
Alınan futbolcuların kaç tanesini hanği menejer getirdi. Başkan açıklasın
BU TAKIM SÜPER LİGDE KALSADA KÜME DÜŞSEDE KENDİ YAĞIYLA KAVRULACAKTIR BORÇSUZ BÜTÇESİ DENK KULÜP İSTİYORUZ . BORÇLA, HARÇLA FUTBULCU ALALIM SÜPER LİGDE OYNAYALIMDA NE OLURSA OLSUN DİYENLER YÖNETİM İSTİFA ETSİN DİYENLER GİTSİN AMATÖR KÜMEDEKİ MALATYASPORU İZLESİNLER NOKTA.
Hayatta tesadüf diye bir şey yok.
sonuna kadar adil başkanın.yanındayız istifa diyenler once stadı doldurmanın planlarını yapsınlar stad açılıyor 9 bin seyirci var çok çok ayıp takımın yanında durucaksin.adam lig başlamadan önce dedi ki iyi biri çıkarsa bırakırım destek olurum kim çıktı kimse..cikmati.bugünler geçer kadromuz iyi. iyi bir hocayla takım oturur.nankörlük yapmayın..
Sayın başkanın sorumlu tutulması çok anlamsız.Hoca etik olmayan bir şekelde haber vermeden maça iki gün kala çekip gidiyor.Ertuğrul hocaya yazıklar olsun.
Belediyemizden başka Yeni Malatyaspora ciddi anlamda desdek veren yok.
Dünyaca Ünlü,Türkiyede ilk yüze giren İş adamlarımız var.Reklam geliri niçin vermezler.Takım Malatyamızın.
Başkan eldeki imkanlarla bu kadar transfer yapabildiğini düşünüyorum.Maçta istifa diyenler genç ve delikanlı nesil.Bu kardeşlerimiz Malatyasporun sahipsizlikten amotör lige nasıl düşürüldüğünü okusunlar.
Yeni Malatyaspor 2.Ligden PTT ligine ,ortan da Süper Lige bu başkan ve Belediyemizin ciddi desteğiyle çıkmıştır.
Yönetimi desdekleyeceğiz,takımımıza sahip çıkacağız.
adil başkan takımı buraya getirdi diyenlere..evet onun döneminde takım iki lig birden yükseldi.ancak o ligler başka süper lig başka. 15 yıl önceki takımın visyonuna bakın nerede kalıyordu nasıl işliyordu stat organizasyonu şu bu. bugün bunlardan eser yok. bunu herkes yapamaz herkes bunu beceremez. adil gevrekin yapacağı takımı çıkardım bundan sonrası beni aşıyor beceremiyorum .böyle olsa herkes hakkını verir teşekkür eder. ama şu an tepki görmesi normal.bunu nankörlükle bağdaştırmak yanlış.süper lig takımı havasını adil gevrek ve yönetimi 100 yıl geçse yakalayamaz.
Irfan hocanın Ahi Tutu anlayana
Başkan iyi de çevresi kötü diyelim.
Adil başkanın sonuna kadar arkasında durmak lazim dün stad taydim bende önce istifa dediler 2gol attik eger maç berabere bitseydi büyük başkan diye tezahürat ederlerdi biz günü kurtarmaya bakıyoruz ne çabuk unuttunuz hikmet tanrı verdiği plansizca transfer ler yapti sonunu düşünmeden malatyaspor nerede bilen varmı yeni malatyaspor unda bu duruma düşmemesi için adil başkana sonuna kadar sahip çıkmamız lazım sportif başarı elbette çok onemli ama mali açıdan başarı en önemlisi sayın başkanım bildiğini yap sen bu takımı buralara getirdin inşallah bu yıl dusmeyiz ondan sonra görün takımı
Ne nakor insanlarsiniz ya hepmi iyi gun dostusunuz bir donunde geriye bakin malatyaspiruda boyle diye diye bitirdiniz hep baskana kabahat buluyorsinuz ama yeni acilan bir stada sadece 9000 kisi gidiyor ondan sonra burdan hocalik tasliyosunuz yeni cikmis bir takim tamami yeni oyuncu ne bekliyorsunuz ,beşte beşmi yapacakdi onxe maca gidinde ondan sonra konusun göztepeye bakin stat fuul dolu ne veriyosunuzda ne bekliyorsunuz
kadir pekmezci /urla 44 ,çakma değil…bu takım üst üste 2 şampiyonluk yaşadı bir maçta ki hoca 2 gün önce kaçmış bu hocanın neden bjk tan uzak tutulduğunu çarşıya sorun…istifa senaryosu yazanlar önce 44 ü sindirsinler sonra morinhoyu kıskandıran futbol senaryosu yazsınlar şimdilik bukadar ligin ilk yarı sonu görüşürüz sonradan 44 lüler
50. Dkda yonetim istifa hakaret kufur adil disari sloganlari kime ne yarar getirir. Takim dusunce herkes yuvasina cekilecek ama biz yine destekleyecegz cunku biz kotu gun taraftariyz
Bu yonetim istifa diyenler bu takim sahipsizken menemen belediye bugsas bandirma gibi takimlarla oymarkende acaba bu takimi destekliyorlarmiydi? Diyelm bu adam istifa etti kim gelecek ya yiye yiye yiye bitirdiler kulupleri onlar geri mi gelsin.
Arkadaslar su bunu yapti bu bunu yapti zamani degil zaman birlik beraberlik butuunlesme birlik zamani kimin su malatyamiza bir katkisi olmusu allah razi olsun.ama zaman pazarlik zamanida degil bir gun once anlasilsin asagi yukari belidir.yarin malatya gonder.bir an oncetakimi tanisin.baskan cokkkkkm acele etmelisin cok .
Sayın başkan sen 3..5..kendini bilmezin taraftarları galeyana getirip kötü tezahürat yaptığına bakma…sen doğru bildiğini yapmaya devam et…gerçek tarftar seni biliyor zaten..senin gibi istikrarlı bir başkan bu şehir bi daha bulamaz…senden ricamız yılmaz vurali takımın başına getirmen…o zaman o istifa diye bağıranlar eminim seni sırtından taşırlar…
Yılmaz Vural gelsin sende acil istifa ettt
Malatyasporun lige çıktığı sene yine aynı sıkıntılar yaşanmış teknik direktör değişikliği ile ziya doğan bir mucize yaratmıştı ve takım ligde kalmıştı. Bu yıl kadromuz iyi sadece iyi ve kaliteli bir lidere ihtiyaç var ilk yıl zordur takımlar çok güçlü yeni çıkanlardan biri hep düşüyor göztepe tutturdu gidiyor sivas ve malatya için işler o kadar iyi değil inşallah iyi bir teknik adam gelip iyi bir dokunuş yapacak ve biz ligde kalacağız. Şu anda işler yolunda gitmiyor fakat adil başkan her zaman sözünü tuttu ligde kalacagız dediyse kalırız Sayın başkan ne yapacaksan iş işten geçmeden yap sana ve ekibine güveniyoruz.
Kişilik ve karakter olarak dört dörtlük bir insansın adil başkan, böyle olduğun için de ALLAH CC. sana yardımcı oluyor buna ben bütün kalbimle inanıyorum.3 yılda 2 şampiyonluk ta sana ALLAHIN bir lütfu.Ama kabul et burası süper lig burada iyi niyetli olmak menejerlere güvenmek fayda etmiyor,ALLAHIN lütfu sonsuz ama irade ve akıl da vermiş biz kullara,kabul et başkan bu lig seni aşıyor, yanında tuttuğunu koparan varını yoğunu ortaya koyacak senin gibi saf ve iyi niyetli bir yöneticide yok ve sende bu yükü tek başına sırtlıyamıyorsun.Bizler nankör insanlarız dün işler iyi gidince büyük başkan diyorduk bugün yönetim istifa….Keşke yanında seninle birlikte samimi bir kaç adam daha olaydı gecesini gündüzüne kataydı ama yok….Ben lise mezunu asgari ücret ile çalışan bir adamım kafam pek çalışmaz ama olayları böyle yorumluyorum ALLAH CC yardımcın olsun ne diyeyim başka
sana katiliyorum bu baskan hakikaten efendi bizim memlekette sikinti disarda can cigeriz malatya ya donunce insanimiza bir haller oluyor
Taraftar neden maça gelmiyor … Neden gelsin ki ben her maça gidiyorum da ne olmuş.. Rezalet vallahi billahi rezalet… 3 yılda 2 şampiyonlukmuş geç onu be başkan… kuş gelip taşa değdi … Haaa sen bırakırsan iyisi mi gelir valla o da bi muamma.. Sahipsiz malatya ne diyeyim… Adamlar sırf reklam yapıyor gene senin samimiyetin var .. Buna inanıyorum malatya adına siyaset yapanlar utansın utansın utansın.!
Senden olmaz arkadaş. İstifa etmen lazım. Bunu bile anlamaktan yoksunsun. İstenmiyorsun. Bu ne pişkinlik ya? Hala 2 şampiyonluktan söz ediyorsun. Rakiplerin zoruyla şampiyon olduk. Ne sende ne hocanda ne de topcularinda bir numara yoktu yani. Bunu anlamaya çalış. Defalarca oku bunu. Yavaş yavaş ne demek istediğimi anlamaya çalış. Hazmet. Harcadığın paraların hesabını ver. Sonra da ceketini al git. Niye uzatıyorsun? Tadını kaçırdın iyice.
sayın başkan dün tribün lideriyle toplantı yapmıştınız bir sonraki maçta büyük başkan büyük başkan en büyük başkan diye tempo tutturur olur biter.
Valla söylenecek söz yok
Her kötü sonuçlarda felaket tellallığı yapılıyor adil Başkan doğru yoldasın aynen devam taraftar önce stadı doldursun çok değil 3yıl önce bu takım nerdeydi şimdi nerde
Adil başkan takımı buraya getirdi bu yıl ligde kalacaz dediyse kalırız başkan giderse bu takım krize girer ve takım amatör lige kadar düşer beyler biraz sabır üzüntülüyüz yeni stadımızda yenildik başkanda bizimle aynı üzüntüde o yüzden biz asla vazgeçmeyelim takımımızdan desteklemeye devam
şimdiye kadar malatyada yaşayan başkanlar takımı şampiyon yaptı bunlardan rahmetli soykan ve m. yaşar çerçi.. istanbulda gelen başkanlar kümeye düşürdü. düşürenler metim kaya çağlayan ve hikmet tanrıverdi.. ilk defa istanbuldan gelen başkan takımı şampiyon yaptı ve üç yılda iki şampiyonluk.. bu adam hakareti hak ediyomu acaba.. yazık böle taraftarlık olmaz. bundan oniki yıl önce.. celil sağıra bir tirilyon. ahmet yıldırıma 750 milyar. seradar samatlıya 600 milyar verenler. 50 ton et faturası iki ton dondurma faturası gösterip malatyaspor gibi çınarı devirenlere. böle davranılmadı
Baskanin sucu yok saglam kaleslik yapti
O bu su derken oyunculari aldirdi simdi FATIH TERKM gelecek oyunculari begenmese ne olacak
SAKIN HA SAKIN KARSIMIZA CIKMA saglam bey
Başkanım kafanı karıştırma doğru yoldasın. elini cebine atmadan ağzı olan herkes konuşuyor. biz Malatyaspor taraftarları her zaman senin yanındayız.
BAŞKANA SORMAZLAR’MI HEDEF ÇOK BÜYÜK OLMAYACAKSA NEDEN DAHA MÜTEVAZİ BİR HOCAYLA BAŞLAMADIK’DA HEDEFİ OLAN BİR HOCA GETİRDİNİZ ALİ RAVCI NEDEN TAKIMIN BAŞINDA BU TAKIMA NE KATTI HANGİ TRANSFERİ 10 MİLYONA GİTTİ AİTE SEZER FERHAT ALİ DERE AH MALATYA AHHH
Herşeyden önce şu bir gerçekki;Biz hangi takımla oynasak o takım Galatasaray la oynayacak.Galatasaray da sezonun iyi takımlarından biri olduğu için takımlar Yeni Malatyaspordan mutlak puan almak parolasıyla maçlarımıza çıkıyorlar.Çünkü bir sonra ki hafta Galatasara var ve kaybederiz diye düşüne bilirler.Bu nedenle Malatyaspor yönetimi çok ciddi bir teknik direktör getirmeli takımın başına.Taraftarlar ve yazılan çizilenler haklı.Malatyaspor artık Süper lig kulübü ve burayı kaldıracak futbolcu,yönetim ve hatta taraftar olmalı.Başkan da bu ligi kaldıracak birini bulursa hemöen bırakmalı.Taraftar da dünkü açılışı yapılan ilk maçın oynandığı yeni stadda koltukların üzerine ayaklarıyla çıkıp zarar vermemeli.Herkes üzerine düşen görevi yapmalı.Başkansa başkan,futbolcu ise futbolcu,taraftar ise taraftar.Ama bu takım bir teknik direktör istifasını daha kaldıramaz.Bunun için önce teknik adam iyi seçilmeli ona sabır gösterilmeli ve daha sonrasın da da ara transfer döneminde çok faydalı olacak adamlar alınmalı.(Tabi teknik adamla istişare edilerek.)
Başkan istifa etsinde gelecek aday kim?Yeni Başkan adayı hangi yüzle gelecek.,Bu adaylar 2 sene önce neredeydi.Varmı öyle 5 kuruşa beş köfte.Sonuçlardan hepimiz kızgınız.Transferler zamanında yapılmadı ve eksikler var.Kalecilerimiz yetersiz.En önemlisi iyi bir hoca getirilmeli.Ancak bu adama istifa et ,demek işin kolayı.Ben şuna bakarım.Başkan adayı olacak kişi,takım 3. Ligdeykende aday olmalıdır.Hazır lokmayı herkes yer.Haksızlık yapıyorsunuz.
Küme düşen takımdan 4-5 gol yiyen takım şuan süper ligde. Bize 4-5 gol atanda 2 alt ligde. Geçen sene en çok galibiyet alan takımın malatya olduğunu hatırlatırım değerki eleştirmenlere. Olumsuz yorum yapıp Adil başkanı beğenmeyen arkadaşlara sormak isterim, talip olan varmı bu takımın başkanlığına. Adil başkan ve İrfan Buz sayesinde süper ligdeyiz. Bunlar olmasaydı dün Bursayı değil Bugsaş sporu izlemeye gidecektiniz. Vizyon meselesine gelince. Adam yeşilçam aktörü değil. İşini, ailesini bırakmış bu takıma vermiş herşeyini. Vizyonlu hocanızı gördük gecenin bi yarısı tası tarağı toplaxarak nasıl kaçtığını. İnşallah Adil başkan bırakırda seneye Altınorduyu, gazişehir Antepi izlemeye gidersiniz.
=)işini ailesine bırakmış Malatyaspor için =) kendi söylediğine kendin inaniyomusun sirf bir takım için parasini çöpe atacağına çok safsin be kardeşim allah iyiliğin versin zaten bu iyi niyetimizden. herkes yaşadığı gibi ölür kim ki hakka giriyor kimki rant peşinde büyük küfür yiyor rahat ol ..
#adilgevrekistifa
NANKÖR OLMAMAK LAZIM. ALLAH İÇİN ADAM TAKIMI SÜPER LİGE ÇIKARDI. FAKAT BAŞKAN VİZYONUN SÜPER LİG VİZYONU DEĞİL. KENDİNİ BATIRMADAN İSTİFA ET. YOKSA EMEKLERİNE SAĞLIK. AMA BU İŞİN SONU KÜME GÖZÜKÜYOR. LÜTFEN İSTİFA ET
Ya hocayi acikla yarin antiramana cikarsin kimi bekliyorsun pazarlikmi yapiyorsun gordu transferde pazarlik yaptin ne oldu bu takim duserse ne kadar para harcayacaksin birak pazarligi 4 gun oldu ertugrul saglam birakali anlas bir hocayla allahtan bursaya takim yenildide ali ravaciyi dusunuyorsun ucuz olsun diye biliyorsun fazla ucuza dalma sonra bit duser.
Bu vizyonsuz hala konusuyomu =) YÖNETİMİ BIRAKMAK ISTEMEME SEBEPLERİ ÇIKAR FUTBOLDAN ANLADIĞI YOK TAKIM GECEN SENE SON AYLAR MAC ALAMADI KÜME DÜŞEN TAKIMDAN 4 5 GOL YEDİ başkan dediğin ya hocanın istedikleri topcuyu alır yada daha iyisini . Bırak allah kitap aşkına sana yakışmıyor adilgevrek sen esnaf kafasyla kendini düşünüyorsun. Millet dün bize güldü spiker açılışını bursa yaptı dedi sanki … neyse Malatyamın insanı ne garip ülkenin neresinde sknti olsa halk skntisini dile getirip hallediyor ana bizde stadı 6 sene sürdu sesimiz çıkmadı eyvallah askerimiz polisimiz devletimiz başımizin tacı ama çapsızlık yapanlara ders verilmeli
Baskan moralimiz bozuk ama iyi gunde nasil butakim formasiyla costuksa kotu gundede bu takimin arkasindayiz isterse kume dussun baska malatyamiz yok. … Bunlar gelip gecici . Tum camia kenetlenmeli. Birlik olmamiz gerekli. T, direktor irfan hocayla karar kilinmali bizim dokumuza uygun t direktor bence irfan buz. Korkmayin bakin birkac haftaya sorunlar nasil cozuluyor. Paragoz menajerlerin tuzagina dusmeyin… Eminim sizin basarili olmaniz . Tum takimin basari demek. Sizden ricam akli selim davranib
Hadi hayırlısı
He He
Ben şuanda sayenizde normal değilim
Ben sağlamı 4 haftada gideceğini defalarca yazdım ben fark etim işin için de olan yönetim san ki bilmiyordu. sağlam zaten suçlu amma bu suçun işlemesi sizin suçunuz.
FUTBOLCU TRANSFERİ FİYASKO OLDU
YENİ HOCADA ÖYLE OLMASIN
BU İŞ VİZYON İŞİDİR
Adil başkan gerçekten çok amatörce yönetiyorsun kulübü. taraftarlar bu yüzden istemiyor seni. biliyorum ki istifanı isteyen çoğu kişi de kendi adamlarının gelmesini istiyor. ama benim böyle bir derdim yok ve çok samimi olarak söylüyorum ki gerçekten çok amatörsün. yöneticilik bambaşka birşey. herkesin yapamayacağı birşey. geçen sene aldığın afrikalı oyuncuların transferlerini gerçekleştirirken para vermemek için tercüman tutmayıp tanıdıklara çeviri yaptırmaya çalışman ne kadar amatör olduğunu gösteriyor. çiğköfteci vb. kişileri yönetici yapman ne kadar amatör olduğunun ispatı. seni kişiliğinden dolayı değil amatörlüğün yüzünden istemiyor bu taraftar. artık istifa et!
Sanki yıllarca yöneticilik yapmış.Ağzı olan konuşuyor.Yönetime çok üst düzey talep vardı da seçmediler mi?Ne kadar çok bilmişsiniz.Bu başkan nasipli ve şanslı İnşaallah dedikleri gerçekleşir.Takımımız kötü değil organisazyon hataları var.İyi günde de kötü günde de MALATYASPOR .
Adam halen ayni seyleri söylüyor. Pes gevrek pes. Bence üzül ve istifa et.
Başkanlığa aday.ol.
İstifasının sana Ne faydası var.İstifa etse ister istemez bir kaos olacak zarar gören Malatyaspor.Sizin gibiler Malatya’lı olamazlar.Ancak takıma düşmanlık yaparlar.