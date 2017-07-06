Psikopatların Beyni Farklı İşliyor

Bilim adamları, psikotik bozuklukları olan kişilerin beyinlerinin şiddet eylemlerine yol açabilecek şekilde farklı işlediğini ortaya çıkardı.

“Neuron” dergisinde yayımlanan çalışmada, psikopat kişiliğe sahip olanların, neden genellikle şiddet veya antisosyal davranışlara yol açan kararlar aldığını açıklamak için 49 mahkumun MRI taramalarını inceledi.

Araştırmayı yöneten Doç. Dr. Josh Buckholtz, taramaları incelediklerinde, psikotik bozuklukları olan mahkumların beyinlerindeki bölgeler arasındaki ilişkilerin, anlık ödüllere aşırı değer verilecek, tehlikeli veya ahlaksız eylemlerin gelecekteki sonuçlarının ihmal edilmesine yol açacak şekilde kurulduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Yıllarca psikopatların duygu üretemez kişiler olduğunu varsaydıklarını ifade eden Buckholtz, “Bu yüzden o korkunç işleri yapıyorlar.” dedi.

Çalışmada psikopatların hislere sahip olup olmadıklarıyla değil, verdikleri kararlarla ilgilendiklerini belirten Buckholtz, “Psikopatlar, çok sayıda suç işliyor. Mağdurlar için yıkıcı sonuçlar doğuran bu suçlar, bütün olarak bakıldığında da toplum için astronomik oranda pahalıya mal oluyor. Her ne kadar soğuk kanlı olarak tasvir edilseler de psikopatların duygusal bozukluklarının, kötü tercihlerinin birincil sebebi olmayabileceğini gösterdik. Eylemlerin yarar ve zararları arasındaki dengeyi içeren kararlar verirken bu insanların beyninde neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Buckholtz ve ekibi, araştırma çerçevesinde ya hemen az miktarda para ya da daha sonra daha fazla para seçeneklerinin sunulduğu, ertelenmiş haz testine tabi tutulan 49 mahkumun beynini MRI ile inceledi.

Araştırmacılar, test sonuçlarını, her bir katılımcının nasıl dürtüsel bir davranış sergilediğini değil, aynı zamanda seçimlerinin nispi değerini ölçmekte rol oynayan beyin bölümlerini belirlemek için kullanılan bir modelle uyumlu hale getirdi.

Buckholtz ve ekibi, psikotik bozukluğu daha ciddi boyutta olanların beyinlerinde, “sübjektif ödül” değerlendirilmesiyle ilgili “ventral striatum bölgesi”nin daha fazla etkinlik gösterdiğini belirledi.

Mahkumların büyük bir kısmının “hemen” seçeneğini tercih ettiğine dikkati çeken Buckholtz, “Kişinin psikotik bozukluğu ne kadar fazlaysa striatum tepkisinin derecesi de o kadar fazla oluyor.” dedi.

AA