Puanların Tamamını Topladılar

Malatya Avcılık ve Atıcılık Kulübü Skeet Bayanlar Takımı, Çukurova Avcılık-Atıcılık Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen 7. Valilik Kupası Trap ve Skeet Atıcılık Yarışmasında hem bireysel, hemde takım olarak derece elde etti.

Sarıçam Yücel Kılıçyaldır Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen yarışmada, skeet atıcılıkta Malatya Avcılık ve Atıcılık Kulübü Skeet Bayanlar Takımından Dr. Sema Nur Aladağ birinci, Dr. Şükran Güler ikinci ve Yasemin Arabalı Keleş ise üçüncü oldu. Malatya bayanlar takımı hem bireysel, hem de takım halinde skeet atıcılıkta derece elde ettiler.

Avcılık ve Atıcılık İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, “Adana’da gerçekleştirilen 7. Valilik Kupası Trap ve Skeet Atıcılık Yarışmasında Malatya Avcılık ve Atıcılık Kulübü olarak önemli bir başarı elde ettik. Skeet Atıcılık yarışmasında bayanlar takımı hem bireysel, hem de takım halinde başarılı oldular. . Skeet Atıcılıkta bayan arkadaşlarımız kupaların tamamını aldılar. Malatya’da trap ve skeet atıcılık sporunun daha da ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi