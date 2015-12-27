Resim Çalışması Yapılacak
TED Malatya Koleji tarafından yapılan açıklamada, Malatya Park AVM’de resim atölyesi çalışması yapılacağı duyuruldu.
11 Şubat Cumartesi saat 14.00’te başlayacak olan ‘Hayalimdeki Resim’ isimli resim atölyesi çalışması, 12 Şubat Pazar günü saat 14.00’te tekrar edilecek.
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