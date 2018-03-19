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Malatya Haber -

Resimlerle Afrin Harekatına Destek

Resimlerle Afrin Harekatına Destek
  • 20.03.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Resim Sergisinde oluşturulan Afrin köşesiyle Zeytin Dalı Harekâtına destek verildi. Ortaokul öğrencilerinin çizdiği resimlerde Albayrağımız, Zeytin dalı ve Askerlerimiz yer aldı.

Sölküprü Semt Konağı’nda Resim Kursu öğrencilerinin eserleri sergiyle görücüye çıktı. 95 eserin yer aldığı sergide karakalem ve kuru boya çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim Öğretmeni Yusuf Furkan Kubat’ın nezaretinde hazırlanan sergide genç ressamların ilk eserleri yer alıyor. Sergide özel olarak oluşturulan Afrin köşesinde de Zeytin Dalı Harekâtına destek mesajı verildi.

Kahraman Mehmetçiklerimizin resmedildiği köşede 7 eser sergileniyor. Afrin haritası üzerine Ay Yıldız’dan oluşan Albayrağımızın da resmedildiği köşe, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

1 hafta açık kalan sergide Müzik Öğretmeni Can Atakan Garip’in koordinatörlüğünde Müzik kursiyerleri tarafından mini bir konser de verildi.

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