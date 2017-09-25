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Malatya Haber -

35 Ekiple Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

35 Ekiple Şafakta Uyuşturucu Operasyonu
  • 25.09.2017
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Malatya’da uyuşturucuyu il dışından getiren ve bunu sokakta satan torbacılar ile uyuşturucuyu İstanbul’da temin edenlere yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Malatya ve İstanbul’da 26 ayrı adrese 155 personelden oluşan 35 ekip ile operasyon düzenledi.

Operasyonun İstanbul ayağında uyuşturucuyu temin edenlere, Malatya ayağında ise uyuşturucuyu Malatya getirenler ile uyuşturucuyu sokakta satan torbacılara yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonu polisler drone ile de  takip etti.

Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda narkotik köpekleri de kullanıldı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 21 şüpheliye ve bu şüphelilerin kaldığı 26 adrese mahkeme kararıyla gerçekleştirilen operasyonda yarım kilo esrar maddesi, uyuşturucu hap ile birlikte, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan Malatya’da 15 şüpheli, İstanbul’da ise 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde bulunamayan 3 şüpheli ise polis ekiplerince aranıyor.

Operasyonun kapsamında 2 aylık çalışmada şimdiye kadar 37 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, şüphelilerden 11 kilo toz esrar maddesi, 61 gram kubar esrar maddesi,  bin 1491 adet ectasy hap ele geçirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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