Sağlıkçılardan Büyük Eylem

Ankarada Çok Ses, Tek Yürek mitinginde bir araya gelen binlerce sağlık çalışanı, grev çağrısında bulundu. Sağlıkçılar taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, yarından itibaren grev hazırlıklarına başlayacaklarını duyurdu.

Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı 13 Mart Ankara Mitingi çerçevesinde yapılacak eylem için saat 10.00da Ankara Garında bir araya toplanan sağlık çalışanları ellerinde can güvencesi; gelir güvencesi; sağlık haktır; mesleki bağımsızlık; performansa hayır dövizleri taşıyarak Ankara Sıhhiye Meydanına yürüdü.

Güvenlik güçleri meydanda eylem yapılacağı için sabah saatlerinden itibaren Atatürk Bulvarında Ulus ve Kızılay istikametlerinden yolu trafiğe kapattı. Yoğun güvenlik önlemleri altında polis aramasından geçirilerek Sıhhiye Meydanına alınan binlerce sağlık çalışanı, burada Çok Ses, Tek Yürek başlığı altında bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Ebeler Derneği, Hemşireler Derneği, Dev-Sağlık-İş, Çevre ve Sağlık Derneği, Sağlık Memurları Derneği, Söz-Sen, Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ve birçok sağlık kuruluşunun yanı sıra ABDF, ÖDP, TKP, KESK, DİSK, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği ve birçok siyasi partiden temsilci katıldı.

Saat 12.00de Sıhhiye Meydanında başlayan eylemde, sağlık kuruluşlarının genel başkanları tek tek konuşma yaparken, eylemin organizatörleri arasında yer alan Türk Tabipleri Birliğinin Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına greve hazır olun çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yarından itibaren yurt genelinde bir grev için hazırlıkların başlatılacağını ifade etti. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise burada yaptığı konuşmada, Eczacılar, sağlığın taşeronlaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı buradalar. Sesimizi buradan çok güçlü bir şekilde duyuracağımıza inanıyoruz dedi.

GAZETECİ TUTUKLAMALARINA TEPKİ

Sağlık kuruluşlarının genel başkanları burada yaptıkları konuşmada Ergenekon kapsamında göz altına alınan gazetecilerin tutuklandığını anımsatarak, bugün Taksimde gazetecilerin yaptığı eyleme destek verdiklerini ifade etti. Genel başkanların eyleme destek çağrılarına sloganlarla eşlik eden sağlık çalışanları, gazetecilerin tutuklanmasına, susturulmasına hayır diye bağırdı. Yapılan konuşmaların ardından eylem, Ezginin Günlüğünün verdiği konserle devam etti.