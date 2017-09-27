“Sahaya Sürmek Yürek İster”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sol beki Rahman Buğra Çağıran, Türk oyunculara daha çok şans verilmesini beklediklerini ifade ederek, “Kendimizi ispatlamaya, değer kazanmaya, değerimize değer katmaya çalışıyoruz. İnşallah kulübümüzle beraber başarılı oluruz” dedi.

Önemli bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını dile getiren genç oyuncu, “Zorlu bir süreçteydik. Kardemir Karabükspor maçında galip gelmemiz gerekiyordu. Hocamız bize güvendi, biz de sahaya çıktık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Çağıran, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında takım olarak 7 Türk oyuncuyla mücadele ettiklerini hatırlatarak, şunları söyledi: “Kardemir Karabükspor maçında en fazla Türk oyuncusu ilk 11’de barındıran bir takımdık. Bununda meyvelerini de aldık. Bunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu ülkede çok yetenekli futbolcular var. Bu ülkenin toprağında, suyunda inanılmaz yetenekli oyuncular yetişiyor. Bunları altyapı, alt lig ve üst liglerde şahsen gördüğüm için söylüyorum. Türk oyunculara daha fazla güvenilmesi kanaatindeyim. İnşallah sayıları daha da artarak, çoğalarak kadroda yer bulurlar ve sonucunu da zamanla görürüz. Tabi bu uzun bir süreç.”

Genç defans oyuncusu, kendisine güvenip ilk 11’de yer veren hocalarına teşekkür ederek, “Bu yaşta bize Süper Lig’de görev vermek kolay bir şey değil. Doğruyu konuşmak gerekirse Süper Lig’de hiç tecrübem yoktu. Tecrübesiz birini sahaya sürmek yürek ister. Bu nedenle hocalarıma teşekkür ediyorum. Futbolcu da zamanında bir şey yapmıştır ki o değeri hak ediyordur. Biz de çalışıyoruz. Kendimizi ispatlamaya, değer kazanmaya, değerimize değer katmaya çalışıyoruz. İnşallah kulübümüzle beraber başarılı oluruz” şeklinde konuştu.

Ligin yedinci haftasında sahalarında oynayacakları Atiker Konyaspor karşılaşmasını kazanıp, yollarına iyi bir şekilde devam etmek istediklerini dile getiren Çağıran, “Konya maçı, kazanmamız gereken önemli bir karşılaşma. Daha sonra araya gireceğiz ve ardından zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Üst üste Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaşacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Hem kafa hem de fizik olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi