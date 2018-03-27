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Salon Futbolu Grubu Başladı

Salon Futbolu Grubu Başladı
  • 27.03.2018
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İnönü Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı, 2017-2018 Eğitim Öğretim Sezonu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları başladı.

  İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kampüs Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara ev sahipliği yaptı.

  Grup müsabakaları öncesinde  açılışı seremonisi yapıldı. Düzenlenen açılış seremonisine, Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek,  Prof. Dr. Nusret Akpolat, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı  Doç. Dr. Cemal Gündoğdu,  akademik ve idari personeller ve öğrenciler katıldı.

  İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdür Vekili Oğuz Avcı’nın sunumuyla  açılış seremonisinin konuşmasını yapan Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek sporun birleştirici gücüne değinerek şu şekilde konuştu: “Federasyonumuzun 2017-2018  Eğitim Öğretim Yılı Faaliyet Programı kapsamında köklü üniversitelerimizden İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde salon futbolu 1.lig grup birinciliği  müsabakaları nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz. Sporun iki temel tanımı vardır. Bunun biri teknik tanımdır ve ikincisi ise sosyal tanımdır. Bizim üzerinde durmamız gereken sosyal tanımdır. Spor sevgi barış kardeşlik  ve dostluk duygularını geliştiren temel unsurlardan birisidir.”

  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından sorumlu Rektör yardımcısı Nusret Akpolat konuşması sırasında İnönü Üniversitesinin böyle etkinliklere her zaman ev sahipliği yapabileceğine değindi ve konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye  Üniversite Sporları Federasyonu Salon  Futbolu 1.Lig Grup Müsabakalarına üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.  Erkelerde 8, bayanlarda 6 takım, olmak üzere toplam 14 takımın yarışacağı bu müsabakalara ev sahipliği yaparak hem ilimize hem de üniversitemize ciddi bir sportif hareketlilik sağlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de  üniversitemiz üst yönetimi olarak  bu tip organizasyonlara ev sahipliği teklifi geldiğinde hemen sevinerek kabul ettiğimizi belirtmek istiyorum.”

  2017-2018 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Salon Futbolu 1.Lig Grup Müsabakaları  başlama vuruşunu Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat gerçekleştirdi.

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