Şampiyonadan Başarıyla Döndüler

4-14 Şubat tarihleri arasında Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu tarafından Antalya İlinde düzenlenen Şehit Muhammed Oğuz Kılınç Türkiye Wushu Şampiyonasında Malatya’yı temsil eden sporcular çeşitli dereceler elde ettiler.

Şampiyonda Malatya’yı 29 sporcu ve İl Temsilcisi Mustafa Yetiş’in yanı sıra antrenör Basri Karakuş ve Yardımcı Antrenör Abdulhakim Bölükbaşı temsil etti.

Şampiyonanın veteranlar branşında yarışan Nevzat İkiz Türkiye 2.’si oldu.

Büyük Şehir Belediyespor Kulübü sporcularından madalya almaya hak kazananların isimleri ise şöyle oldu:

“Ali Umut Şahin, taolu branşında 2 dalda aletli ve çıplak elle Türkiye 3’üncüsü, Sümeyye Karakuş, taolu branşında Türkiye 3’üncüsü, Alperen Gönültaş sanda Türkiye 3’üncüsü, Abdulkadir Uygur Türkiye 3’üncüsü oldu. Yine taolu branşında Orta Asya Karma Dövüş Sanatları Spor Kulübü sporcusu İhsan Yılmaz Türkiye 3’üncüsü olarak Balkan Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.”

Wushu İl Temsilcisi Mustafa Yetiş şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, “Şampiyona Türkiye Wushu- Kungfu Federasyonu Başkanı Mehmet Zeki Akıncı’nın başkanlığında İcra Kurulu Başkanı Abdulrahman Akyüz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumlusu Abdulaziz Velioğlu koordinasyonluğunda gerçekleşmiştir. Bu turnuvaya 15 Temmuz şehidimiz Muhammed Oğuz Kılınç’ın ailesi de iştirak etmiştir. İlimiz sporcusu İhsan Yılmaz’a şehidimizin babası Zeki Kılınç madalyasını takmıştır. Sporcularımıza desteklerinden dolayı Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran ve Battalgazi Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Adil Culha’ya teşekkürler ederiz” diye konuştu.

iha