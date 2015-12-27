Şampiyonu Kutladı

Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 49 kilogramda altın madalya kazanan Malatyalı milli boksör Ertuğrul Erdemir, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti.

İl Müdürü Fındıklı, altın madalya kazanan milli boksörü tebrik ederek, “Ertuğrul Erdemir’in Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında 49 kilogramda Türkiye birincisi olması bizleri oldukça memnun etti. Sporcumuz girdiği müsabakalardan birbirinden güzel derece ve madalyalarla dönmesi ne kadar azimli ve başarılı bir sporcu olduğunun kanıtıdır. Sporcumuz Ertuğrul Erdemir’den Ulusal, Uluslararası, Avrupa ve Dünya dereceleri bekliyoruz” dedi.