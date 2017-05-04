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Malatya Haber -

Satranç Antrenör Kursu Açılacak

Satranç Antrenör Kursu Açılacak
  • 04.05.2017
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Satranç ikinci kademe antrenörlük kursunun Türkiye genelinde beş ilde açılacağı, bu iller arasında Malatya’nın da yer aldığı bildirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “II. Kademe antrenörlük kurslarımız yeteri sayıda başvuru olması halinde 29 Mayıs-4 Haziran 2017 tarihleri arasında Ankara, Malatya, Kocaeli, Ordu ve Kayseri illerimizde açılacaktır. Kontenjanlar 30 kişi ile sınırlıdır. Başvurular aşağıdaki Antrenör Bilgi Formu ve istenen evraklarla birlikte; Ankara’da Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim birimine, diğer illerimizde ise il temsilciliklerine yapılacaktır” denildi.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından satranç ikinci kademe antrenörlük kursunun beş ilde gerçekleştirileceğini ve bu iller arasında Malatya’nın da olduğunu ifade etti.

Toy, kursun 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Malatya’da düzenleneceğini kaydederek, kursa katılmak isteyenlerin Türkiye Satranç Federasyonu’nun resmi internet sayfasından antrenör bilgi formu ile başvuru için gerekli evrakları görebileceklerini belirtti.

Yeni Malatya Gazetesi

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