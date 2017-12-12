Satrançta 100 Sporcu Mücadele Etti

Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonası’na katılacak sporcuları belirlemek amacıyla Malatya’da satranç il yarışmaları yapıldı.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla il yarışması gerçekleştirildi.

Satranç Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren küçükler ve yıldızlar il yarışmasına 100 sporcu katıldı. Küçüklerde, 7-12 yaş aralığında genel kategori ve kızlar, yıldızlarda ise 13-18 yaş aralığında olan sporcular yarıştı.

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, 20-26 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla il yarışması yaptıklarını ifade etti.

Toy, yarışmaların iki gün sürdüğünü ifade ederek, “7-12 yaş arası genel ve kızlar ile 12-18 yaş arası genel ve kızlar kategorilerinde il yarışmamızı düzenledik. Bu yarışmaya katılan sporcularımız, 20-26 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler. 100 sporcumuzun katıldığı il yarışması oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti” diye konuştu.

Toy, Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Satranç Şampiyonası’nda her yaş kategorisinde ilk 12’de yer alan sporcuların milli takım havuzuna girme hakkını elde ettiklerine dikkat çekerek, “Bu sporcular, yıl içerisinde dönem dönem milli takım antrenörleri tarafından verilen kurslara davet ediliyorlar. Geçen sene Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 8 yaşındaki sporcusu Eymen Akbayır, milli takım havuzunda yer alarak, yıl içerisinde federasyonun özel kurslarına katıldı” dedi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

7 yaş genel: 1. Emir Efe Demirtaş, 2. Ali Fırat, 3. Doruk Köse

7 yaş kız: 1. Feyzan Dila Laçin,

8 yaş genel: 1. Ali Batu Gökay, 2. Miraç Alan, 3. Özgür Çınar Fırat

9 yaş genel: 1. Eymen Akbayır, 2. Bilgen Atlas, 3. Eymen Yiğit Konak

10 yaş genel: 1. Serkan Enes Çetinkaya, 2. Kerem Tahtalı, 3. Umut Haktan Eksilmez

10 yaş kız: 1. Ravza Güler, 2. Ecrin Alkan, 3. Melek Alibey

11 yaş genel: 1. İlyas Köseoğlu, 2. Onur Bakırcı, 3. Kerem Deniz Omurcan

12 yaş genel: 1. Serkan Enes Çetinkaya, 2. Mustafa Yusuf Kılıç, 3. Muhammed Ali Mazooğlu

13 yaş genel: 1. Arda Çapraz, 2. Yusuf Aydemir, 3. Efe Şahin

13 yaş kız: 1. Pelin Bayır

14 yaş genel: 1. Abdulbaki Aytekin, 2. Kadir Bayer, 3. Mustafa Kerem Bingöl

15 yaş genel: 1. Tarık Emre Tay, 2. Haydar Başar, 3. Hüseyin Beşirik

17 yaş genel 1. Ferman Alkan, 2. Salih Alan, 3. Ahmet Emir Şahin.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi