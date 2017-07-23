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Malatya Haber -

Şehiriçine Yönlendirme Levhaları

Şehiriçine Yönlendirme Levhaları
  • 23.07.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Master Planı doğrultusunda yeni uygulamalar bir bir hayata geçiriliyor.

Akıllı kavşak uygulaması, yönlendirme levhaları, trafik uyarı levhalarının yansıra şehir merkezinde trafik yoğunluğunu rahatlatmak, tarihi ve turistik yerler ile kamu binalarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, kavşak içlerine yönlendirme levhalarının montajına da başlandı.

Özellikle ilimize dışarıdan gelen vatandaşların gitmek istedikleri noktalara daha hızlı ve güvenli bir şekilde şehir trafiğine girmeden ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında ilk etapta İnönü Caddesi üzerinde bulunan 17 noktaya teleskopik direkli yüksek performanslı prizmatik (Gece görünürlükleri yüksek parlaklıkta) reflektörlü alüminyum bilgilendirme yön levhaları dikildi.

2018 yılı sonuna kadar 278 noktaya daha toplamda 1078 teleskopik direkli levhaların dikilmesi hedeflenirken, projenin toplam maliyetinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu bildirildi.

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Yorumlar
  1. Malatya lı dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 12:00

    Şehrimize gelen bir misafiri kernek parkının ordan bırakın inanınki çevre yoluna çıkamaz bu kadar karmaşık bir trafiğimiz var

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  2. murat dedi ki:
    23 Temmuz 2017, 20:17

    kernek levhasını kaldırsınlar gidenler su ve yeşillik arıyor, buldukları beton yığını ve ucube bir yel değirmeni. bırakın hayallerindeki ve türkülerde duydukları gibi kalsın. hayal kırıklığı yaşamasınlar.

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  3. Mehmet dedi ki:
    23 Temmuz 2017, 19:25

    Yıkılıp yok edilen kernek şelalesi için yön levhası koymak resmen dalga geçmek değil mi

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