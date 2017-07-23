Şehiriçine Yönlendirme Levhaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Master Planı doğrultusunda yeni uygulamalar bir bir hayata geçiriliyor.

Akıllı kavşak uygulaması, yönlendirme levhaları, trafik uyarı levhalarının yansıra şehir merkezinde trafik yoğunluğunu rahatlatmak, tarihi ve turistik yerler ile kamu binalarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, kavşak içlerine yönlendirme levhalarının montajına da başlandı.

Özellikle ilimize dışarıdan gelen vatandaşların gitmek istedikleri noktalara daha hızlı ve güvenli bir şekilde şehir trafiğine girmeden ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında ilk etapta İnönü Caddesi üzerinde bulunan 17 noktaya teleskopik direkli yüksek performanslı prizmatik (Gece görünürlükleri yüksek parlaklıkta) reflektörlü alüminyum bilgilendirme yön levhaları dikildi.

2018 yılı sonuna kadar 278 noktaya daha toplamda 1078 teleskopik direkli levhaların dikilmesi hedeflenirken, projenin toplam maliyetinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu bildirildi.

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