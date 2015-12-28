Şehit Abisinin Tepkisine Kızdılar!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Köyünde jandarma karakoluna yapılan terör saldırısında şehit düşen Doğanşehir- Sürgü doğumlu olan ve ailesi Osmaniye’ye yerleştiği için burada toprağa verilen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın Jandarma Yarbayı olan ağabeyi Mehmet Alkan’ın cenaze töreni sırasındaki tepkisine hükümet yanlılarından gelen tepki, odatv.com’da haber konusu oldu.

odatv.com’da “Ve AKP’liler o Yarbay’ı PKK’lı ilan etti” başlığıyla yayınlanan haberin bir bölümü şöyle:

“AKP’li gazeteci Ömer Turan, Şehit Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze törenine üniformasıyla katılan şehidin ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan’ın “Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonuna kadar savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok” sözlerine tepki gösterdi. Turan, “Yarbayın açıklamaları tam HDP-PKK söylemi. Yarbayın ismi ve resmini çıkarın, Demirtaş’ın açıklamaları sanırsınız” dedi.

AKP’li troll Alper Terzioğlu da Twitter adresinden, “Bu Albay icin yüzbasi oldugu dönemde; ‘Görev yerinde uyumsuz, verilen vazifeleri savsaklayan bir tip’ şeklinde rapor tutulmuş” diye yazdı. Terzioğlu bu tweetinin hemen ardından, “İnönü’nün hemşehrisi Malatya Alevisinden başka ne beklenirdi ki? Hic şaşırmadım…” ifadelerini paylaşması dikkat çekti..”

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http://odatv.com/ve-akpliler-o-yarbayi-pkkli-ilan-etti-2308151200.html

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