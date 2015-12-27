Şehit Polis İçin Hazin Tören
Tunceli’de eylemlere müdahale sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 30 yaşındaki 8 aylık evli 3,5 yıllık polis memuru Ahmet Küçüktağ memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli’de olaylara müdahale sırasında görevli olan Elazığlı 30 yaşındaki 3,5 yıllık polis memuru Ahmet Küçüktağ şehit olmuştu. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Şehit Polisin naaşı İzzet Paşa Camisine götürüldü. Öğle namazından sonra Şehit Polisin cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Orhan Akbaş, Elazığ İl Emniyet Müdürü Nihat İşlek, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hayati Yılmaz, Bingöl İl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin, Elazığ ve Tunceli’den Emniyet Mensupları, Şehit polisin arkadaşları ve ailesi katıldı.
Namaz sonrası meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı bir süre götürüldükten sonra araca konuldu. Harput Mezarlığına götürülen şehidin naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.