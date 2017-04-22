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Malatya Haber -

Şehit Polisler İçin Mevlid Okutuldu

Şehit Polisler İçin Mevlid Okutuldu
  • 22.04.2017
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Malatya polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan için mevlit okutuldu.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Başkanı Ahmet Çakır, Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile askeri ve sivil erkan, ilk olarak şehit Yıldırım için Bostanbaşı Mahallesi’nde düzenlenen mevlide katıldı.

Şehit Kaplan için Hacı Abdi Mahallesi’nde yapılan mevlide de katılan protokol üyeleri, aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur  Çalık da, Tunceli’deki helikopter kazasında şehit olan Malatyalı polis memurlarının ailelerini taziye ziyaretinde bulunarak, şehitler için okutulan Mevlid-i Şeriflere katıldı.

Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte şehit polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan’ın ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Çalık şehit polislerden Candaş Kaplan’ın babası Mustafa ve annesi Gülbahar Kaplan ile Hasan Yıldırım’ın babası Suat ve annesi Melike Yıldırım ile diğer yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

malatyahaber.com- AA

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