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Malatya Haber -

Şehitler Anısına Koştular

Şehitler Anısına Koştular
  • 21.04.2017
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Darende ilçesinde, görev başında şehit düşen polis ve güvenlik güçleri anısına koşu düzenlendi.

İlçeye yeni yapılan Emniyet Müdürlüğü ve İbrahim Paşa Mahallesi’ndeki Adliye önünden 2 ve 3 bin metrelik parkurlarda yapılan koşuya, ilçedeki çeşitli liselerden 13 kız ve 18 erkek öğrenci katıldı.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği koşunun başlangıç işareti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından verildi.

Çekişmeli geçen yarışta, kız ve erkek öğrenciler birinci olabilmek için ter döktü. Havanın sıcak olması nedeniyle koşunun temposuna dayanamayan bazı öğrenciler, bitiş çizgisine varmadan kendisini yere bıraktı.

Yarışmada, Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Türkmen 3 bin metrede, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Koçulu da 2 bin metrede birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödül ve hediyelerinin 23 Nisan etkinliklerinde verileceği bildirildi.

AA

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