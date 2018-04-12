“Şenliğimize Davet Ediyorum”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğiyle ortaklaşa 14-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenleyecekleri 4.Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğine tüm sporseverleri davet etti.

AÇILIŞ TÖRENİ 14 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ MABESAM’DA SAAT 10:00’DA

Zekâ gelişimine ve stratejik düşünmeye önemli katkıları bulunan satrancın toplumda yaygınlaşmasına önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 14 Nisan Cumartesi günü saat 10:00’da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak şenlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yeşilyurt Belediyesi olarak sportif ve kültürel faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Satrancı sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlamak adına gerek ulusal çapta organizasyonlar gerekse de satranç takımı dağıtımı başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. 2015 yılında başlattığımız “Bir Gülücük Yeter” projesiyle ilkokul birinci sınıflarda okuyan yavrularımıza dört yıl içerisinde toplam 24 bin 500 adet satranç takımı dağıttık. Türkiye Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilciliğiyle ortaklaşa düzenlediğimiz ve bu yıl dördüncüsüne ev sahipliği yapacağımız Yeşilyurt Ulusal Satranç Şenliğimize Malatya ile birlikte 20 şehirden toplam 270 sporcunun katılımını bekliyoruz. Cumartesi günü saat 10:00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezindeki açılış törenimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. ‘Aklına Sağlık’ sloganıyla beş ayrı kategoride düzenleyeceğimiz şenliğimizde dereceye girecek olan sporcularımıza kupa ve madalyanın yanı sıra toplam 16 bin TL para ödülü ve özel hediyeler takdim edeceğiz. Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olacak şenliğimize tüm sporseverleri davet ediyorum” dedi.

“İYİ BİR GELECEK İÇİN ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMELİYİZ”

İyi bir gelecek için çocukları iyi yetiştirmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Polat “Satranç oynayan çocuklarımız bir yandan oyun oynarken diğer taraftan zekâ seviyeleri ile stratejik düşüncelerini geliştirmiş oluyorlar. Çocuklarımızın akıl ve zekâ seviyelerini geliştirmeleri ile farklı ve yaratıcı düşünmeleri geleceğimiz açısından önemlidir.” dedi.

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