Sessiz Bir Yer

2 çocuklu bir aile, izole bir kırsalda sakin bir yaşam sürmektedir. Henüz büyüme çağlarında olan çocuklar da, ebeveynleri de hiçbir şekilde konuşmamakta, işaret diliyle anlaşmaktadır. Ancak bunun sebebi konuşamıyor olmaları değildir. Aile gıcırtı çıkaracak her türlü adımdan, ses yapacak her türlü hareketten uzak durmaktadır. Ancak günün birinde bu sakin hayat, küçük çocukların oyun oynarken bir lambayı devirmeleri ile tepetaklak olur. Durgun sessizliğin içinde çıkan bu ses, ailenin peşindeki varlığın dikkatini hemen çekecek ve aile sessizliklerini bozmanın bedelini ağır ödeyecektir…

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward

Slogan: Seni duyamazlarsa, avlayamazlar…

Tür: Drama, Korku, Gerilim

Yapım Yılı: 2018 (95 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: John Krasinski, Scott Beck

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: A Quiet Place

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