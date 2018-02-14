‘Sevgililer Günü’nde Nikah Yoğunluğu

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nda bu güne özel yoğunluk yaşandı. 14 Şubat’ta mutluluğa “evet” diyen 11 çift nikâh masasına otururken, İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftinin nikâhını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikâh kıydırmak için Battalgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na 11 çift başvuruda bulundu. . 14 Şubat’ta mutluluğa “evet” diyen 11 çiftten İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftinin nikâhını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı. Nikâhını kıydığı çifte, bir ömür boyu mutluluk dileyen Başkan Gürkan, İhsan Toy-Sevinç Beyen çiftine evlilik cüzdanlarının yanı sıra Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.

Başkan Gürkan, “Bu nikâh merasiminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ben evlenmeye cüzdanı vermeden önce 2 iki genç kardeşimize iyi günde, kötü günde kendilerinin kıymetini bilmelerini istiyorum ve birbirlerine hep destek olmalarını arzu ediyoruz. Şimdi hayat inişli çıkışlıdır, iyi günler nasıl ele ele tutuşuyorsanız kötü günde de el ele tutuşmanız lazım. Özellikle bu son zamanlarda çok çabuk küskünlük ve kırgınlık tercihi doğru bir yaklaşım değildir. Mutlu bir aile tablosunu birlikte inşa edecekseniz” diyerek, çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

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