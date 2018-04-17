Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Önce Dumanlar Çıktı…Kamyonet Cayır Cayır Yandı

Önce Dumanlar Çıktı…Kamyonet Cayır Cayır Yandı
  • 17.04.2018
  • 0

Malatya-Sivas karayolunda bir kamyonet seyir halindeyken yandı. Sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangında kamyonetin cayır cayır yanması kameralara yansıdı.

Malatya-Sivas karayolunda Tohma Köprüsü mevkiinde yaşanan olayda Serkan Tunç idaresindeki bir kamyonetten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Arabanın yandığını fark eden sürücü hemen duraklayıp araçtan çıkarken, alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki sürücülerden bazılarının yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın da söndürme çalışmaları başarısız olunca alevler yeniden kısa sürede tüm aracı sardı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen küle dönerken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."